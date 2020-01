Quanto guadagna Alessia Marcuzzi? Lo stipendio della conduttrice

Quanto guadagna Alessia Marcuzzi? Scopriamo lo stipendio della celebre conduttrice de L’Isola dei famosi e de Le Iene

Quanto guadagna Alessia Marcuzzi? Vediamo insieme quanto viene pagata la conduttrice Mediaset.

La carriera della conduttrice

Alessia Marcuzzi è sempre stata un volto fisso della televisione italiana sin dai suoi esordi. La ricordiamo nelle stagioni 1995-1997 di Colpo di fulmine, in quelle 1996-2002 del Festivalbar, nelle 1997-2000 di Mai dire gol e infine nelle 2001-2005 e poi dal 2018 a Le Iene.

Negli ultimi anni, la celebre presentatrice si è dedicata anche alla conduzione del Grande Fratello, de L’isola dei famosi e di Temptation Island Vip, diventando uno dei personaggi televisivi più acclamati e avvicinandosi ai cachet di pilastri del mondo dello spettacolo come Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis e Barbara D’Urso.

Lo stipendio di Alessia Marcuzzi

Non è semplice calcolare il guadagno annuo fisso di Alessia Marcuzzi, che varia spesso numero di programmi presentati: il suo stipendio si aggira intorno ai 2 milioni.

Per l’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi, ad esempio, la Marcuzzi avrebbe incassato la bellezza di 90 mila euro a puntata: il totale, moltiplicato per tredici puntate, supera il milione di euro – come si evince anche su Money e DiLei.

È ipotizzabile che rimangano questi i guadagni ottenuti dalla conduttrice Mediaset con la partecipazione agli altri programmi dell’emittente.

A L’isola dei Famosi vanno aggiunte le conduzioni de Le Iene, che ha condotto in maniera fissa nelle edizioni che vanno dal 2001 al 2005 e in maniera sporadica dal 2018 fino a quest’anno, e di Temptation Island Vip.

Questi sono gli anni d’oro della Marcuzzi, che è presumibile stia guadagnando più di 2 milioni di euro per via del suo impegno su più fronti.

Il cachet di Alessia Marcuzzi non è fisso e dipende anche dalla variabilità degli ascolti dei programmi che conduce. Ad esempio, in caso di flessione negativa, gli autori potrebbero decidere di anticipare la chiusura di un programma come L’Isola dei Famosi, con un conseguente guadagno sotto le aspettative per la conduttrice.