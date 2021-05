Sai quanto guadagna Albano Carrisi? Cifre da capogiro, che non immaginerai mai

Abbiamo scoperto per voi a quanto ammontano i compensi percepiti dal famosissimo cantante di Cellino San Marco. Si tratta di cifre da capogiro.

Conosciamo tutti Albano Carrisi e sappiamo che sia uno dei cantanti più apprezzati nel panorama musicale italiano.

Per questo, i fan chiedono se il cantante abbia un patrimonio stellare. In effetti non hanno tutti i torti, ecco quanto guadagna.

Il successo di Albano Carrisi

Albano Carrisi è uno dei personaggi più noti sia all’interno del nostro Paese che all’estero.

Nel corso degli anni, è riuscito a farsi conoscere e apprezzare sia come cantante che come personaggio pubblico.

Si è costruito una famiglia numerosa e allargata che in qualche modo deve riuscire a mantenere.

E’ per questo che sappiamo che Albano Carrisi abbia un patrimonio molto vasto che è riuscito ad allargarsi dagli introiti derivanti da numerose sue attività.

Ora abbiamo finalmente scoperto quali siano.

Quanto guadagna Albano Carrisi

Albano Carrisi guadagna cifre da capogiro. I suoi guadagni provengono principalmente dalla vendita di dischi e dagli ascolti sulle principali piattaforme, dai diritti delle sue canzoni e dalle varie ospitate che è solito fare.

Si parla sempre di lui sui giornali e questo gli dà grandissima visibilità. Albano Carrisi guadagna anche con la sua attività di imprenditore: In Puglia, infatti, avrebbe aperto un’azienda vinicola chiamata Azienda Vinicola Carrisi.

Albano percepisce inoltre ogni mese la pensione che si aggira intorno ai 1.500 € netti.

Possiamo dire quindi che Albano Carrisi abbia un patrimonio incredibile conduca da sempre una vita piuttosto agiata.