Quanto è grave non usare i coprisedili per WC?

Usi i coprisedili per WC? Ti proteggono dalle minacce presenti in bagno?

Siamo spiacenti, ma un pezzo di carta sottile non ti proteggerà dai germi. Ma non preoccuparti troppo; non c’è un’alta probabilità che un bagno pubblico ben utilizzato sia la fonte della tua malattia.

“I sedili del water non sono un veicolo per la trasmissione di agenti infettivi: non prenderai nulla“, ha dichiarato a HuffPost il Dr. William Schaffner, professore di medicina preventiva presso il Vanderbilt University Medical Center.

La ragione per cui molte persone sentono il bisogno di usare i coprisedili per WC è perché una volta si credeva che i sedili per WC fossero un modo per trasmettere infezioni gastrointestinali e sessualmente trasmissibili.

Ma, secondo TIME, non ci sono molte prove concrete per dimostrarlo. Quindi ora, quelle fodere continuano ad essere utilizzate nei bagni pubblici in modo che le persone si sentano un po’ più pulite quando fanno i propri bisogni.

Ciò non significa che non ci siano germi nei servizi igienici. La maggior parte dei batteri sui sedili del water sono comuni microbi cutanei, che la maggior parte delle persone già hanno, quindi non rappresentano un rischio. Inoltre, ogni volta che sciacqui la toilette, i germi vengono rilasciati nell’aria.

Quindi i coprisedili per WC offrono una sorta di barriera, per quanto leggera.

Detto questo, i germi si nascondono essenzialmente in tutto il bagno e il modo migliore per proteggerti è lavarti le mani. L’uso di sapone e acqua calda per strofinare le mani può fare molto.

Quindi, la prossima volta che vai in bagno, sentiti libero di evitare il coprisedile. Inoltre, ci sono altre cose che usi ogni giorno che sono molto più sporche di un sedile del water. Un esempio: lo schermo del telefono, ma anche la tastiera del computer che utilizzi per digitare email e compiti da svolgere.