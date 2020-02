Quante cipolle mangiare per combattere i mali di stagione?

Quante volte mangiare cipolle per combattere l’influenza e altri mali: catarro, raucedine, raffreddore, mal di gola.

Numerosi studi e ricerche scientifiche suggeriscono che i benefici apportati alla salute dal consumo di cipolla – rafforzamento del sistema immunitario in primis – sono dovuti ai numerosi antiossidanti di questi ortaggio.

Questi includono flavonoidi come la quercetina e le antocianine, lo stesso tipo di composti protettivi presenti nelle bacche, nelle ciliegie e nelle melanzane, oltre agli organosolfuri e ai nutrienti come la vitamina C.

A quale famiglia appartengono parte le cipolle?

Le cipolle (nome della specie Allium cepa L.) fanno parte della famiglia delle piante di Amaryllidaceae, che comprende anche altre verdure allium come l’aglio e i porri.

Le verdure di allium contengono oli terapeutici che contengono composti di zolfo (cisteina solfossidi). Questi sono parzialmente responsabili del caratteristico odore e gusto.

Sono anche responsabili di molti dei benefici per la salute legati ad una dieta della nutrizione delle cipolle, specialmente quando si tratta di curare il cancro.

Le cipolle sono verdure?

Sì, secondo il Dipartimento di Scienze Vegetali dell’Università della California, una verdura è qualsiasi porzione commestibile di una pianta e le verdure sono generalmente raggruppate in base alla porzione della pianta che viene consumata, come foglie o radici.

Nel caso della cipolla, il bulbo viene mangiato, rendendolo così un ortaggio.

Benefici salute: Quale tipo di cipolla è più salutare?

Secondo una ricerca sulla nutrizione delle cipolle, le cipolle gialle sono particolarmente benefiche in quanto contengono più quercetina e anche i composti più solforati.

Le cipolle rosse (o cipolle viola) sono più ricche di antiossidanti protettivi.

Tuttavia, gli studi dimostrano che tutte le cipolle sono benefiche per la presenza di composti contenenti zolfo.

Molte persone apprezzano meglio le varietà di cipolle dolci, come le cipolle e gli scalogni Vidalia, perché tendono ad avere un sapore meno acre e possono anche essere consumate crude, ma rispetto alle cipolle bianche e rosse, di solito hanno una percentuale inferiore di composti benefici.

Le cipolle più dolci vengono lasciate nel terreno più a lungo prima di essere raccolte, quindi la maggior parte dei carboidrati hanno la possibilità di trasformarsi in zuccheri.

Alcune ricerche suggeriscono che i benefici nutrizionali delle cipolle sono maggiori man mano che rimangono a terra più a lungo.

Di solito, più potente è l’odore e il sapore di una cipolla, più nutrienti sono presenti.

Quante volte consumare cipolle per tenersi in forma?

Considerando i notevoli e numerosi benefici nutrizionali che abbiamo indicato sopra, la dieta che intendiamo seguire potrebbe essere caratterizzata anche da un consumo di cipolle giornaliero, sia crude che cotte.