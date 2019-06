Quanta caffeina c’è nel caffè decaffeinato?

Cattive notizie, bevitori di caffè…c’è caffeina nel caffè decaffeinato.

Sono le 7 di sera e hai l’improvvisa voglia di bere una buona tazza di caffè. (È solo uno dei problemi che tutti gli amanti del caffè capiscono).

Ma cerca di evitare di optare per una dose di caffeina così tardi la sera. La caffeina può rimanere nel sangue per un massimo di 24 ore, il che potrebbe farti girare e rigirare nel letto di notte. Tuttavia, se pensi che sorseggiare una tazza di decaffeinato ti lascerà sonnecchiare senza problemi, potresti sbagliarti di grosso.

C’è caffeina nel caffè decaffeinato?

La maggior parte delle persone pensa che il caffè decaffeinato sia al 100% privo di caffeina. Ma in realtà, le normative USDA richiedono che il caffè decaffeinato sia solo al 97% privo di caffeina, quindi c’è un po’ di caffeina nel caffè decaffeinato.

Anche se una dose del 3% di caffeina può sembrare relativamente piccola, è sufficiente per tenerti sveglio fino alle prime ore del mattino.

Ma perché c’è quel piccolo frammento di caffeina nel caffè decaffeinato?

È venuto fuori che il processo di decaffeinizzazione rimuove la maggior parte della caffeina dai chicchi di caffè, ma non tutto. E alcuni tipi di caffè decaffeinato hanno più caffeina di altri. In generale, i chicchi più robusti avranno più caffeina rimasta dopo il processo di decaffeinazione rispetto ai semi di Arabica, secondo Paul Toscano, direttore marketing di Joyride Coffee.

Il processo stesso può anche determinare la quantità di caffeina contenuta nella miscela decaffeinata preferita. Più lungo è il caffè, più c’è caffeina; in altre parole, i bevitori di decaffeinato dovrebbero optare per una miscela che è stata prodotta rapidamente. E Toscano consiglia di scegliere il caffè che è stato lavorato con il metodo Swiss Water, che può rimuovere il 99% della caffeina dai chicchi.

“Puoi davvero assaggiare la differenza. È più costoso, ma è più ecologico perché non si utilizzano prodotti chimici“, ha dichiarato a Business Insider. Attenzione, tuttavia, il processo potrebbe alterare leggermente il suo gusto, che non tutti i bevitori di caffè amano.

Ma quanto costa, nei fatti?

Jonathan Withers, direttore della torrefazione di Partners Coffee, ha ulteriormente spiegato la differenza tra una tazza decaffeinata e caffeina. “In una tazza da 340 grammi di caffè speciale, ci sono, in genere, tra 150 e 300 mg di caffeina. In una tazza da 340 grammi di caffè decaffeinato speciale, ci sono in genere tra 5 e 15 mg di caffeina“, ha detto.

Il più grande fattore che determina la tua scelta di decaffeinato, tuttavia, è la tua tolleranza generale alla caffeina.

Cosa scegliere al posto del caffè classico o del decaffeinato per non restare svegli tutta la notte?

Qual è la morale della favola? È semplice: se hai voglia di caffè, ma è tarda sera e non vuoi rischiare di trascorrere la notte in bianco, puoi scegliere altre opzioni.

Tra queste, possiamo annoverare una bevanda calda o fredda, a seconda di come ti piace berla, come il tè verde, che è una valida alternativa.

In questo modo, non rischierai di passare la notte insonne e di dover contare innumerevoli prima di poter prender sonno e di scoprire che da lì, a pochi minuti, la tua sveglia suonerà per farti svegliare o, meglio, alzare dal letto sul quale ti sei adagiato inutilmente per via del caffè che non ti ha fatto riposare nemmeno un po’.