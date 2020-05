Quando cambiare il casco da bicicletta? Ecco come capirlo in poche mosse

Forse pochi lo sanno ma il casco da bicicletta (ma tutti in generale) è soggetto ad una vita tecnica ed usura. Ecco qualche piccolo consiglio per capire quando cambiare il casco, per tutelare la nostra incolumità.

Valido strumento di protezione, spesso deriso ed ignorato, il casco da bicicletta è soggetto ad usura ed ha una vita tecnica. Forse pochi lo sanno ma tutti i caschi, non solo quelli per la bici, vanno periodicamente cambiati perché non sono eterni e se non sono perfetti, perdono totalmente di efficacia. Ecco qualche consiglio, valido per qualunque tipo di casco.

Quando cambiare il casco di protezione

La sicurezza è spesso sottovalutata e il mondo delle due ruote non fa eccezione. Dopo aver fatto controllare la bicicletta che sia in regolo scelto il modello più adatto, dobbiamo passare alle protezioni. Ma quando cambiare il casco? Dobbiamo tener conto di molti fattori: