Quali sono le città più ecologiche nel Mondo? Per loro un futuro green

Quali sono le città più ecologiche del nostro Mondo? Ecco una lista delle metropoli più eco friendly, passando per i continenti

Quali sono le città più ecologiche nel Mondo? Il tema green ormai è sempre più a cuore nelle città sparse per la Terra. Moltissime sono le amministrazioni cittadine impegnate nel rendere sempre più sostenibili e meno inquinate le città in cui viviamo.

Le 10 città più green del mondo

Tutte le città presenti in questa lista, hanno investito tempo e risorse per ottenere il certificato d’eco-compatibilità, lavorando per migliorare la vita di milioni d’abitanti.