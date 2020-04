Finito il confinamento in prevenzione da covid, avete in programma un bel viaggio? Ecco le città colorate e più vive del mondo: il giro virtuale cominicia adesso!

Il nostro mondo è ricco di città molto colorate o singoli quartieri, piccole perle che dobbiamo visitare almeno una volta della vita.

Le città colorate da visitare

L’Havana – Cuba

La città viene riscoperta e restaurata, il centro storico è ricco di edifici colorati che caratterizzano la capitale dell’isola caraibica. Vieja Habana è il quartiere emblematico ed è patrimonio storico dell’Unesco, noto per essere molto energetico.

Buenos Aires – Argentina

La città sudamericana vanta un quartiere molto particolare: stiamo parlando de La Boca che è lungo il Caminito. Il quartiere è decisamente famoso per le case colorate, molto antiche e colorate dagli immigrati. Quest’antica tradizione per lo più genovesi, portava queste persone a dipingere i frontoni delle loro abitazioni utilizzando vivaci pitture navali.

Valparaiso – Cile

Restiamo in sud America, e vediamo il gioiello del Pacifico. Valparaiso è una città che è un un centro di cultura e arte di strada, molto nota per i suoi edifici dai colori sgargianti.

Pachuca – Messico

Ci spostiamo in centro America a Pachuca che ha un quartiere detto Las Palmitas. A colorare questo quartier sono stati un collettivo di artisti che ha collaborato col governo locale. Si trova in una collina ed è stato possibile rendere molto colorato questo quartiere.

Jodhpur – India

Spostiamoci in Asia e nella famosa città blu. Jodhpur è nota per le sue case dipinte di blu, nel quartiere antico e maggiormente storico, in origine destinato alla casta dei bramini.

Cape Town – Sud Africa

Spostiamoci nel continente Africano, in particolare nel quartiere multiculturale di Bo-kaap a Cape Town. Inizialmente era noto come quartiere malese e che è costellato di moltissime case colorate e pittoresche.

Chefchaouen – Marocco

Chefchaouen è conosciuta anche come blue city. LE strade e tutti gli edifici sono colorati di blu. Questo colore inizialmente è collegato in periodo antico e ritenuto collegato al sacro di questo colore.

San Francisco – Stati Uniti d’America

San Francisco è una delle più famose citta degli USA. Senza dubbio è la città più famosa della California ed è in grado di offrirci edifici in stile vittoriano con facciate variopinte. Il quartiere è nominato come painted ladies. Un altro quartiere molto colorato è Haight Ashbury, ma ricordatevi che non è il solo presente nella città californiana.

Copenhagen – Danimarca

Spostiamoci in Europa. Nella città di Copenhagen troviamo il bellissimo canale Nyhavn. Si tratta di un porticciolo storico della capitale danese, lungo il quale è sono state costruite case colorate tra il XVII ed il XVIII secolo.

Breslavia – Polonia

Breslavia chiamata Wroclaw in polacco, è nota tra le più colorate d’Europa. Le case del centro hanno tetti spioventi e colori molto sgargianti.

Italia e le nostre città colorate

Nel nostro paese sono moltissime, ma solo alcune sono molto note ed iconiche

Manarola – Cinque Terre – Liguria

Si tratta di un antico borgo che è costruito e vanta moltissime case colorate, che sono state costruite incastonate nella roccia che si trovano sulla costa di Levante della riviera ligure.

Burano – Veneto

Si trova nelle vicinanze della più famosa Venezia. A circa 40 minuti dalla città ed è un’isoletta molto colorata, le cui case sono colorate con colori forti. Secondo la tradizione, ogni casa era colorata con un colore differente, in modo che ogni pescatore potesse identificare in modo facile la propria casa.

Procida – Campania

Si tratta di un’isola vulcanica, che è meno conosciuta d’Ischia e Capri. Le case hanno colori pastello e si affacciano direttamente sul mare. Ha un’atmosfera decisamente unica.