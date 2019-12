Quali sono le 10 canzoni italiane più belle del 2019? I brani che hanno conquistato i fan e su cui le persone hanno cantato e ballato in quest’anno quasi concluso

Scopriamo quali sono le 10 canzoni italiane più belle del 2019, quelle che sono state le più trasmesse e ascoltate in radio.

Le canzoni italiane più belle dell’anno 2019

Ci hanno fatto ballare, cantare e divertire: sono le canzoni italiane che ci hanno tenuto compagnia da gennaio a dicembre spopolando nelle classifiche per farci sognare e anche discutere! Conosciamo le 10 più amate dagli italiani dell’anno 2019

MAHMOOD – SOLDI

Soldi è stata la canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, il concorso canoro in onda ogni anno su Rai 1, che ha spiazzato tutti decretando un vincitore sconosciuto ai più e di origine italo-egiziana.

SE TI POTESSI DIRE – VASCO ROSSI

Il grande Vasco Rossi stupisce tutti pubblicando una ballata, che aveva scritto 10 anni fa e il cui testo era rimasto nascosto. Era chiuso in un cassetto, in attesa di un’ispirazione d’arrangiamento, per quello che poi si è rivelato un brano potentissimo.

IO SONO BELLA – EMMA MARRONE

Emma Marrone festeggia i 10 anni di carriera con un brano intitolato “Io sono bella” e donatole da Vasco Rossi, Gaetano Curreri, e due ex di Amici di Maria De Filippi, Gerardo Pulli e Piero Romitelli.

MAMBO SALENTINO – BOOMDABASH E ALESSANDRA AMOROSO

Una delle canzoni più ballate della scorsa estate è sicuramente Mambo Salentino di Boomdabash e Alessandra Amoroso. Si tratta di un elogio al Salento, l’area della Puglia da cui provengono tutti i cantanti del brano.

NON AVERE PAURA – TOMMASO PARADISO

Da qualche mese, il frontman dei Thegiornalisti ha lasciato la band e ha rassicurato i fan con un primo singolo da solista, intitolato “Non avere paura”. Si tratta di una dichiarazione d’amore pop, che Paradiso ha composto con la chitarra prestatagli da Ultimo.

JAMBO – GIUSY FERRERI

Chi non ha ballato almeno una volta sulle note di Jambo? Il brano esotico, hit estiva di successo, pubblicato da Giusy Ferreri ed eseguito in collaborazione con Takagi & Ketra e OMI.

DOVE E QUANDO – BENJI E FEDE

Ispirato alla musica latina, e in particolare a una bachata, il brano di Benji e Fede “Dove e quando” ha conquistato letteralmente i fan della musica italiana estiva, che hanno cantato a squarciagola questa canzone per mesi.

ARROGANTE – IRAMA

Il vincitore della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi è tornato nel 2019 con una nuova hit estiva intitolata “Arrogante”, dopo l’incredibile successo, nell’estate del 2018, di “Nera”.

HOLA – MARCO MENGONI

L’incredibile voce di Marco Mengoni è tornata nelle radio italiane con un brano struggente e coinvolgente intitolato “Hola”, eseguito in collaborazione co Tom Walker, che canta le parti in lingua straniera.