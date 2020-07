Quali sono i tuoi difetti in amore? Questo test svela cos’è che sbagli nel rapporto di coppia

Quali sono i tuoi difetti in amore? Questo test svela cos’è che...

Quali sono i tuoi difetti in amore? Scopri di più sul tuo modo di comportarti con il partner con questo semplice test

Osservando con attenzione l’immagine proposta da questo test è possibile conoscere i difetti in amore di ciascuno di noi.

Sei curioso di scoprire come ti comporti con il partner? Corri a leggere i risultati!

Quali sono i tuoi difetti in amore?

Antoine de Saint-Exupery affermava che: “Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.” Quando pensiamo all’amore subito ci balza alla mente la persona verso la quale proviamo questo sentimento e le belle emozioni che ci regala. Ma quali sono i nostri difetti in una relazione? Di seguito i profili corrispondenti:

1. Una persona col mantello

Se la prima cosa che hai notato è la persona con il mantello significa che la tua più grande paura in amore è aprirti con il tuo partner. Non ti lasci conoscere nel profondo e questo dipende dal fatto che in passato sei stato ferito.

Fai fatica ad esternare i tuoi sentimenti. Un consiglio? Prova a lasciarti andare con la persona che hai accanto.

2. Un volto

Se la prima cosa che hai notato è un volto significa che il tuo difetto è quello di tendere costantemente alla perfezione.

Questo impedisce al tuo partner di sentirsi completamente a suo agio e lo allontanerà da te. Prova ed essere meno esigente.

3. L’albero

Se hai visto l’albero, significa che sei una persona con un grande cuore e dai tutta te stessa quando sei innamorata ma pretendi che il tuo partner faccia lo stesso con te.

Dovresti però rispettare i tempi della persona che ti è accanto.

4. La luce colorata

Infine, se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è la luce colorata significa che cerchi una persona che sia in grado di regalarti emozioni sempre nuove.

Il tuo difetto in una relazione? E’ che ti annoi in fretta.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.