Quali sono i segni che indicano la presenza di cimici nel letto?

Le cimici dei letti fanno di tutto per non farsi vedere, qualcosa in cui eccellono grazie alle loro dimensioni ridotte e alla forma piatta. Quando non ti succhiano il sangue, di solito di notte, ma possono adattarsi alle persone che dormono di giorno, preferiscono nascondersi in spazi bui dove possono digerire il loro pasto, accoppiarsi e deporre le uova. Anche se potresti non vedere le creature, puoi vederne le prove: questi sono i segni di cimici dei letti che gli entomologi usano.

Se hai gli occhi acuti, potresti individuare l’insetto stesso: hanno le dimensioni di un seme di mela. Ecco perché ti si insinuano mentre dormi perché non vogliono essere disturbati durante l’alimentazione o quando digeriscono il loro pasto di sangue, si accoppiano o depongono le uova nel loro rifugio, nascoste alla vista. Sono anche veloci e si disperderanno quando entri nella stanza.

Un chiaro segno di cimice dei letti è un morso, con il quale ti sveglierai quando si sono nutriti di te di notte. Se ti svegli sentendo prurito e hai lividi rossi o dossi o in diversi punti o a zig-zag, questa è una buona indicazione che hai a che fare con le cimici dei letti.

Gli insetti hanno un agente paralizzante nella loro saliva, quindi non senti il ​​morso, dice Brittany Campbell, entomologa della National Pest Management Association (NPMA).

Il prurito che la maggior parte delle persone prova deriva da una lieve reazione allergica all’agente paralizzante. La buona notizia, dice, è che è improbabile che le cimici dei letti diffondano malattie, a differenza di altri insetti pungenti come le zanzare.

“Indipendentemente dalla fonte di sangue o dall’ospite”, afferma Campbell, “una volta che le cimici digeriscono il loro pasto di sangue e lo espellono, appare come una macchia marrone scuro o nera su una superficie, molto simile a come ci si aspetterebbe da una macchia d’inchiostro- come se la tua penna trapelasse sui tuoi vestiti“, dice Campbell.

Potresti notare i punti sulle lenzuola, sul materasso, sulle molle a scatola o nelle crepe e fessure della testiera, del comodino o di altri mobili della camera da letto. Altri “escrementi” sono piccole macchie di sangue. A volte le cimici dei letti “si mangiano troppo” ed espellono alcune gocce di sangue che appariranno come piccoli punti rossi se il tessuto o la tappezzeria sono tessuti leggeri.

Altri segni di cimici dei letti includono pelli e uova sciolte, dice Campbell. “Le pelli sciolte sono molto sottili e di colore più chiaro ma avranno la stessa forma di una cimice poiché sono essenzialmente la pelle rimasta della cimice“.

Potresti essere in grado di vedere le uova, anche se sono minuscole – circa le dimensioni di una spilla – e biancastre o traslucide.

Fai attenzione ai segni delle cimici dei letti in altre stanze

Le cimici dei letti non rimarranno nella tua camera da letto: se ti addormenti davanti alla TV sul divano o in una poltrona, per esempio, si sistemeranno nei mobili vicini.

“Le cimici infestano comunemente divani e sedie e possono persino nascondersi invisibili nelle gambe della sedia, se le gambe sono vuote. Gli insetti risiederanno in qualsiasi fessura o fessura nascosta del divano, compreso in profondità nel divano sotto i cuscini, all’interno della struttura in legno di sedie e divani o metallo, nonché all’interno di fori e teste delle viti“, afferma Campbell. Non cercare gli insetti tra i capelli e non innamorarti di questi altri miti sulle cimici dei letti.

Dove altro posso vedere i segni delle cimici dei letti?

Una cimice comune è gonfia di sangue dopo essersi nutrita di un braccio umano.

Puoi trovare segni di cimici dei letti in tende, pareti, dietro battiscopa, carta da parati, cornici, libri, piastre di commutazione elettriche, elettronica, praticamente ovunque in casa. Possono anche fare l’autostop: “È noto che le cimici sopravvivono anche in habitat temporanei o alternativi, come negli zaini e sotto i sedili di auto, autobus e treni“, afferma Campbell.