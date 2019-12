Quali sono i ponti del 2020? Un anno bisestile NON fortunato!

Quali sono i ponti del 2020? Una previsione di tutte le ferie che non verranno fatte in questo anno bisestile che sta per arrivare

Quali sono i ponti del 2020? Un anno sfortunatissimo!

Le altre 7 festività cadranno nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), una sola festività cadrà la domenica e quattro di sabato.

Di certo, l’anno 2020 non sarà il massimo per chi è amante dei weekend e l’anno 2021 sarà pure peggio.

Scopriamo in questa guida di Letto Quotidiano quali saranno i “ponti” da festeggiare per l’anno bisestile che stiamo per dare il benvenuto.

E per il 2021? Ecco quali saranno le festività che ci attenderanno.

2020 e festività: quali sono?

Il 31 dicembre cade di mercoledì, la Befana cadrà di lunedì e Pasqua e Pasquetta (12 e 13 aprile 2020) cadranno come sempre di domenica e di lunedì.

Il giorno della Liberazione, il 25 aprile 2020, cadrà di sabato e il primo maggio sarà il primo Ponte dato che cadrà di venerdì.

Il 2 giugno 2020, festa della Repubblica, cadrà di martedì e il giorno di Ferragosto cadrà di sabato.

Ognissanti, primo novembre 2020, cadrà di domenica, mentre Natale e Santo Stefano 2020 cadranno rispettivamente di venerdì e di sabato.

Insomma, un anno 2020 veramente deprimente. E per il 2021? Ancora peggio.

Anno 2021: quali saranno i ponti?

Colpo di scena: l’anno 2021 non avrà ponti in quanto quattro festività cadranno di domenica e due di sabato.

Il primo dell’anno cadrà di venerdì, la Befana (6 gennaio 2021) cadrà di mercoledì, Pasqua e Pasquetta cadranno il 4 e il 5 aprile 2021.

Il primo maggio, la Festa dei Lavoratori, cadrà di sabato, il 2 giugno 2021 cadrà di mercoledì e Ferragosto (15 agosto 2021) cadrà di domenica.

Ognissanti cadrà il primo novembre 2021 e Natale e Santo Stefano cadranno di sabato e domenica.

San Silvestro cadrà il venerdì, mentre il primo dell’anno 2022 cadrà di sabato e si proseguirà la festa il 2 gennaio 2022, che cadrà di domenica.