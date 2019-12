Quali sono i film di Natale più visti? Ecco i 5 più belli!

Natale è anche tempo di film sul tema, scopriamo insieme quali sono i 5 film di Natale più belli e apprezzati

Vediamo insieme i 5 film più iconici sul Natale, quelli che hanno segnato varie generazioni e che ancora continuiamo a vedere in questo periodo di feste.

Quali sono i film di Natale più amati e visti di tutti i tempi?

Ogni anno che rispetti in questo periodo in televisione vengono trasmessi i film che hanno caratterizzato le feste natalizie. Che siano attuali oppure “datati” regalano sempre le stesse emozioni. Ma quali sono i più visti – e amati – di sempre?

UNA POLTRONA PER DUE

Una poltrona per due è uno dei film più visti del periodo di Natale. La pellicola si concentra sulla vita di un ricchissimo broker e su quella di un mendicante, che vengono stravolte a causa di una scommessa fatta da due ricchi annoiati. In base a tale scommessa, i due malcapitati verranno “scambiati”.

MIRACOLO SULLA 34 STRADA

La pellicola si focalizza sulla figura di Kriss Kringle, un uomo che viene assunto da un grande magazzino con la mansione di distribuire doni ai bambini. Kringle riesce nel ruolo in maniera straordinaria, forse per via della sua sicurezza: l’uomo sostiene di essere il vero Babbo Natale.

LOVE ACTUALLY

Uno dei classici del Natale è sicuramente Love Actually, una commedia americana corale, incentrata su un intreccio di relazioni e di amori ambientata a Londra. Il cast è molto ricco e fa sognare gli spettatori: tra gli altri, vi sono Hugh Grant, Colin Firth e Keira Knightley

IL GRINCH

Impossibile non inserire in lista Il Grinch, pellicola ambientata nella cittadina di Chinonsò, dove la piccola Cindy, una piccola e tenera bambina entusiasta all’idea di festeggiare il Natale, dovrà riuscire a convincere il Grinch a non distruggere la festa. Il film vede protagonisti l’incredibile Jim Carrey e una piccolissima Taylor Momsen.

MAMMA HO PERSO L’AEREO

Uno dei film più amati del periodo natalizio è sicuramente il cult Mamma, ho perso l’aereo. La storia è incentrata sulla numerosa famiglia McCallister, che sta portando a termine i preparativi per una vacanza di Natale a Parigi. La famiglia, però, dimenticherà a casa Kevin, il figlio minore, che si ritroverà ad affrontare dei banditi che hanno preso di mira la sua casa con il fine di svaligiarla.