Quali piante seminare a Marzo? Cura dell’orto alla fine dell’inverno

Quali piante seminare a marzo e quali mettere a dimora? Ecco una piccola guida elenco di piante e lavori da fare nel nostro giardino.

La primavera sta arrivando e dobbiamo ricominciare a prenderci cura dei nostri orti e giardini, ma quali sono le piante da seminare a marzo? Quali sono i lavori che dobbiamo eseguire in giardino, per poi potercelo godere quando le temperature lo permettono? Possiamo anticipare molte colture, dato il caldo anomalo che abbiamo vissuto quest’anno.

Le piante da seminare a marzo

Secondo una tradizione contadina, le verdure e alcuni ortaggi devono essere seminati durante la luna crescente, che in questo mese ci regalerà anche la superluna. Eccezion fatta le leguminose che sembrano non risentire di quest’effetto.

Bietola da radice

Carota

Cipolla

Fava

Melanzana, porro, sedano da coste e pomodoro, da fare in cassone

Pisello

Ravanello

Fagiolo

Lattuga

Prezzemolo

Rucola

Spinacio

Anguria

Preparate il terreno, rendendo soffice per almeno una decina di centimetri. Questo permetterà una germinazione migliore, dato che il terreno sarà in grado di idratare al meglio il seme. Personalmente consiglio la semina in un semenzaio, dato il pericolo concreto di gelate tardive.

Piante da mettere a dimora

Negli scorsi mesi è possibile che abbiamo seminato in un semenzario determinate piante. Ora potete metterle a dimora, cioè piantarla a terra.

Peperone ad almeno 13 °C

Erba cipollina

Ravanello, sarebbe consigliabile a fine marzo.

Lattuga

Prezzemolo

Rucola

Insalata

Spinacio

Cipolla

Pomodoro solo se in serra o in luogo riparato

Lavori da fare in giardino

Possiamo produrre delle talee, partendo da piante per moltiplicarle ad esempio parliamo di camelia o melograno. Il giardino si risveglia a partire dal prato. Uno dei lavori che dovremo fare è la rullatura.