Ami la moda? Allora gli occhiali da sole sono un accessorio indispensabile per un look cool. Forse non lo sai, ma il modello che scegli svela tante cose di te.

Ogni fashionista ha bisogno del suo fedele accessorio. Con il sole che scotta in strada, è finalmente giunto il momento di andare al mare e rilassarsi sulla sdraio, ma non dimentichiamo di indossare gli occhiali da sole quando si è per strada.

Quale ti piacciono tra questi? In base alla tua scelta, ti riveleremo dei dettagli interessanti sulla tua personalità.

Occhiali numero 1

Non sai dove è diretta la vita, ma sei pronto ad affrontarla. Sei spontaneo e ami quando gli altri sono allo stesso modo. Non segui la norma perché sei troppo impegnato a crearne una tua.

Occhiali numero 2

Sei molto rilassato e puoi apprezzare le cose classiche. Trovi valore in cose che altre persone non riescono a vedere e la gente ti ammira per questo.

Ti piace mantenere un profilo basso ma non ti dispiace uscire ogni tanto fuori da sacco per mostrare alle persone che sei ancora lì.

Occhiali numero 3

Quando fai un passo, lo fai con fiducia. Sei sicuro di te stesso e di quelli che ti circondano. Può essere un po’ difficile rallentare e respirare, ma le persone che si prendono cura di te si assicurano di non farti impazzire.

Occhiali numero 4

Sei una brava persona, ma tutti sanno che il tuo lato sfacciato potrebbe uscire in qualsiasi momento.

Sei bravo ad ascoltare e far tesoro delle critiche ma non lasci che le persone ti sorpassino. Puoi fare le cose semplicemente, ma le fai con stile.

Occhiali numero 5

Non ti dispiace condividere i riflettori con gli altri, ma quando è il momento di brillare lo fai con facilità.

Potresti essere un po’ timido e riluttante a volte ma sai quando aumentare il divertimento e far muovere le cose.

Occhiali numero 6

Come persona, sei forte, calmo e raccolto. Sei bravo a seguire il flusso e a mantenere la calma.

Non lasci che le piccole cose ti disturbino, perché sai che ogni momento non dovrebbe essere sprecato.