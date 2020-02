Spesso prima di cucinare degli alimenti ci si pone la fatidica domanda: devo o non devo lavarli prima? Con questo articolo cercheremo di risponderti.

Lavare determinati tipi di alimenti è davvero fondamentale per la salute prima di procedere al loro consumo.

Perché è importante lavare gli alimenti?

Quasi tutti gli alimenti devono essere lavati prima di essere portati in tavola. Si tratta di una regola base che ci viene inculcata sin da bambini. Però, alcune volte, una semplice sciacquata sotto l’acqua corrente non è sufficiente per eliminare tutti gli elementi che potrebbero contaminare un alimento (es. batteri).

In alcuni casi, addirittura, questa operazione potrebbe fare ancora peggio.

Quali alimenti devono essere lavati e quali no

Ora passeremo in rassegna alcuni alimenti che, tipicamente, finiscono sulle nostre tavole per il consumo abituale. Se sei abituato a lavare sotto l’acqua del rubinetto le uova prima di cucinarle, dopo aver letto questo articolo perderai l’abitudine. Le uova, infatti, soprattutto quelle acquistate nei grandi supermarket, sono trattate con una sostanza che ne protegge la contaminazione del guscio. Se le passi sotto l’acqua, questo microfilm invisibile viene meno e quindi le uova potrebbero essere più esposte ai batteri.

Per quanto riguarda il pollo, una semplice passata sotto l’acqua non evita il rischio di batteri o addirittura di salmonella. Anzi, lavarlo nel lavello potrebbe diffondere i batteri su spugne e superfici. Perciò, per evitare questo rischio, il pollo andrebbe cotto subito e buttata via l’acqua iniziale che si forma durante la sua cottura.

La pasta non va lavata. Questo perché si eliminerebbe lo strato di amido che la caratterizza. A meno che tu non decida di preparare un’insalata di pasta fredda.

Anche i funghi non vanno lavati ma puliti con una spazzolina per far sì che tutta la terra venga via. In cottura, i batteri saranno eliminati dall’alta temperatura.

Quali alimenti devono essere disinfettati

Alcune tipologie di alimenti devono essere lavate con acqua e bicarbonato o addirittura con dell’amuchina per scongiurare rischi per la salute. Si tratta di frutta e verdura dalla buccia edibile, della frutta secca e di quella disidratata.