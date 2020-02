Quale strumento musicale suoneresti? Rivela la parte più irrazionale della tua anima

Il test di oggi fa suonare le corde della tua anima, scegli il tuo strumento preferito e scopri qual è il tuo dono speciale che porti dentro.

La musica permette di liberare le qualità che abbiamo nella nostra anima? Prova a scoprire se è vero con questo nuovo ed affascinante test!

Test degli strumenti musicali

Sei amante della musica? Anche se non lo credi la musica fa parte della vita quotidiana di tutti noi e spesso è accomunata alla matematica per importanza delle regole che codifica.

Anticamente era ritenuta per tutte le culture anche “magica” poichè stimolava alcuni lati inconsci della nostra anima che lasciano emergere caratteristiche particolari.

Grazie a questo test psicologico, che come gli altri test proiettivi sfrutta il simbolismo delle immagini, si può quindi sondare il profondo della nostra anima grazie agli strumenti musicali.

Prova a scoprire quale verità indicano su di te!

Quale strumento ti attrae? Scegli d’istinto!

Come vedi nell’immagine ci sono 4 strumenti musicali, scegli quello che più ti attira sena pensarci troppo e scopri che dono svela!

1- Violino

Sei un’anima sensibile e dolce. Ti intenerisci facilmente e non sei capace di provare astio per nessuno. Ami esprimere i tuoi sentimenti e ti ferisce l’indifferenza. La tua dote segreta è l’intuizione che spesso sfiora la premonizione.

2- Sassofono

Hai un’anima pratica e concreta. Ti piace avere sempre tutto chiaro e sei onesto fino al midollo. Non ami le mezze misure ma ti butti in tutto ciò che fai. La tua dote segreta è la fortuna sfacciata al gioco, in amore, in tutti i campi.

3- Flauto

Sei un’anima pacata, ami la sicurezza della casa e delle abitudini. Ami dedicarti alle persone a cui vuoi bene e per te le relazioni sono solide e fedeli. La tua dote nascosta è curare gli altri fisicamente ed emotivamente.

4- Pianoforte

La tua anima è versatile e creativa. Sai affascinare gli altri sia con le parole sia con la tua arte. Ti piacciono le novità e non ti perdi mai d’animo. La tua dote nascosta è l’essere sempre giovane ed attivo.

Ti piaciuto il test? Torna a trovarci per scoprire altre curiosità!