Ami avere delle labbra perfette? Il rossetto che usi dice tanto di te. Anche solo il colore può svelare la tua parte più seducente.

È il National Lipstick Day, quindi ovviamente dobbiamo festeggiare!

Ci sono un sacco di diverse tonalità e finish di rossetto che si possono scegliere. Quando si tratta di te, ogni shade che scegli rivela sempre qualcosa del tuo essere.

Già solo il colore che preferisci, svela la parte di te che piace di più alle persone, che attrae tanto.

Quale rossetto preferisci mettere?

Rossetto n. 1

Se non fosse abbastanza ovvio, le persone adorano il tuo atteggiamento pieno di verve. Non subisci le decisioni degli altri e non abbassi le tue aspettative per venire incontro alle persone.

Sai cosa vuoi dalla vita e sai cosa fare per ottenerlo. Molte persone all’inizio possono essere intimidite, ma coloro che si prendono il tempo di conoscerti arrivano ad amare le tue ambizioni. Anche se non sei così sicuro di te, possiedi comunque quelle importanti qualità.

Rossetto n. 2

Le tue lussureggianti ciocche sono ciò che attira verso di te la gente. Brutta giornata, a chi? Potresti pensare che i tuoi capelli siano secchi o opachi ma per l’occhio esterno, sono fantastici. Se li hai colorati o provato qualcosa al di fuori della tua zona di comfort, tale azzardo si aggiunge semplicemente al tuo look.

Non importa se si tratta anche di 3 colori diversi o se hai semplicemente deciso di lasciarli asciugare all’aria: sembreranno impeccabile senza sforzo. Taglia i capelli un po’, perché funziona a tuo favore.

Rossetto n. 3

In poche parole, le persone sono attratte da te soprattutto per la tua personalità. Hai un’aura dolce e premurosa ma, tuttavia, sai come difenderti e manifestare le cose che desideri.

Non tutto è sempre rose e fiori, ma sei onesto con te stessa e con le persone che ti circondano, in modo che le persone possano vedere le tue vere intenzioni. Dai alle persone qualcosa di cui hanno bisogno, il che le fa apprezzare ancora di più.

Rossetto n. 4

La cosa di cui le persone sono maggiormente attratte da te, è il tuo spirito libero. La tua capacità di lasciarsi andare e goderti il momento fa sì che la gente ami stare con te.

Dai alle persone la sensazione che non possano andare da nessun’altra parte, il che le porta a tornare da te. Il modo in cui affronti la vita, anche nelle situazioni più difficili, fa vedere alle persone la bellezza che hai dentro e fuori.

Rossetto n. 5

Ciò che attrae di te sono le tue labbra! Sai le cose giuste da fare per far risaltare le tue labbra in mezzo agli altri. Sia che usi prodotti come lo scrub per le labbra o hai semplicemente delle belle labbra, non passano inosservate.

Le tue labbra e il tuo colore preferito richiedono attenzione, proprio come fanno con te le persone. Se non te ne sei accorta ormai, le tue labbra sono una delle tue migliori caratteristiche e possono sicuramente far girare per strada tutti.

Rossetto n. 6

Il tuo acuto senso dello stile e della moda ti dà quel attrazione extra che le persone cercano in altre. Ti vesti come vuoi e abbini le cose in modo così naturale che le persone non possono fare a meno di voler sapere di più su di te.

I colori e i motivi tradizionali che le persone potrebbero trovare noiosi sembrano stupefacenti per te quando scegli di abbinarli.

Ricorda, questo è solo un test per divertimento e intrattenimento!