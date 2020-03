Qual è la piuma che ti attrae di più? Svela il tuo potere interiore

Sei destinato a grandi imprese o sai affascinare tutti? Scopri quale potere dell’anima possiedi con questo test della personalità.

Tutti abbiamo un potere interiore ma non sempre riusciamo a liberarlo. Se sei curioso di scoprire quale sia il tuo prova a fare questo test della personalità e libera ciò che hai nell’anima!

Il test della personalità può svelare dei segreti?

La nostra personalità è fatta di tante caratteristiche, alcune razionali altre inconsce ed ha sempre affascinato l’essere umano.

Scoprire come funziona il nostro cervello infatti è stimolante e spesso permettendo scoprire lati di noi che non conoscevamo.

Ad esempio quale potere inconscio a cui possiamo attingere nei momenti difficili ci appartiene?

Possiamo scoprirlo con un test proiettivo come questo, quindi cosa aspetti prova anche tu!

Quale piuma preferisci?

Queste belle e colorate piume ti sveleranno il potere della tua anima, scegline una!

1- Resilienza

Il tuo potere è di certo quello di saper resistere ad ogni impatto negativo che ti può capitare nella vita. Hai una carica di ottimismo contagiosa ed i problemi per te sono

delle sfide stimolanti da cui esci rafforzato.

2- Creatività

Il tuo potere inconscio è la creatività in ogni forma. Nelle tue mani tutto cambia e diventa più interessante. Il tuo essere creativo si vede da come vesti, ragioni e lavori. Non ti annoi mai.

3- Intuizione

Sei una persona che possiede un’intuito molto sviluppato tanto che stupisci sempre chi hai accanto. Sai prima cosa può accadere e come ti dovrai comportare e puoi aiutare tutti.

4- Generosità

Il tuo potere è la grande importanza che dai al gesto del dono e dell’apertura verso l’altro. Per te le cose materiali non hanno importanza e questo ti permette di non sentirti mai schiavo di nulla.

5- Empatia

La dote che più ti rappresenta e che stupisce tutti è la tua capacità di entrare in empatia con tutti. Riesci a capire i sentimenti degli altri e sai quindi sempre come consolare o fare star bene tutti. A volte però assorbi anche la negatività.

Sei d’accordo con il risultato del test? Puoi lasciarci un commento se ti va e tornare a esplorare altri lati della tua personalità