Qual è la giusta porzione di pasta da mangiare?

Capire le dimensioni da scegliere per delineare le giuste porzioni di pasta è facile come usare la nostra pratica tabella per determinare una porzione di pasta consigliata.

Pasta, quanto versarne in pentola?

La porzione di pasta varierà in base alle sue dimensioni e alla sua forma. A volte è difficile determinare la quantità di pasta da cucinare per una ricetta, soprattutto se il pacchetto è aperto e parzialmente utilizzato.

Prepara la migliore pasta con questi suggerimenti

Linee guida sulla pasta secca

Per la pasta lunga, come gli spaghetti, le linguine e le fettuccine, un fagottino della pasta di circa 1-1 /2 in diametro è di circa 226 grammi.

La tabella seguente è una guida per la pasta secca e confezionata che ti aiuterà a evitare questi comuni errori in merito alle giuste porzioni pasta.

Tipo di pasta

Capellini: 4 tazze

Farfalline 4 tazze

Tagliatelle all’uovo 4 tazze

Maccheroni al gomito 2 tazze

Fettuccine 4 tazze

Linguine 4 tazze

Guscio medio 3 tazze / 8 once. 4 tazze

Rigatoni 3 tazze / 8 oz. 4 tazze

Rotini 3 tazze / 8 once. 4-1 / 2 tazze

Spaghetti 8 once 5 tazze

Spaghetti sottili 8 oz. 4-1 / 2 tazze

Vermicelli 8 oz. 4-1 / 2 tazze

Ziti 3 tazze / 8 once. 4-1 / 2 tazze

Come cucinare gli spaghetti

Tenere con cura gli spaghetti in acqua bollente e adagiarli nell’acqua mentre si ammorbidisce, spingendola attorno al bordo della padella.

Quando sono completamente immersi nell’acqua, mescola gli spaghetti per separarli. Sebbene tu possa aver imparato diversamente, ricorda di non aggiungere mai olio alla tua acqua della pasta.

Perché è importante scegliere le giuste quantità di pasta?

La pasta è uno degli alimenti più amati, condita in vari modi. Però, è bene scegliere le giuste quantità da versare nel piatto al fine di non esagerare e mettere peso.

Bisogna, infatti, considerare che mangiare molta pasta e pane – ricchi di carboidrati – può destabilizzare il peso e aggiungere qualche chilo, qua e là, al tuo corpo.

Bisogna sempre mangiare con moderazione, sia pasta che altri cibi.