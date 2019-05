Qual è la differenza tra limone e lime?

Limoni e lime sono alcuni degli agrumi più popolari al mondo. Anche se hanno molto in comune, sono anche diversi. Ecco le principali somiglianze e differenze.

Limone e lime, cosa sono?

I limoni e i lime sono due tipi di frutta che, sebbene geneticamente differenti, sono strettamente correlati.

Alcuni esperti ritengono che i limoni siano stati creati come un ibrido di calce e cedro, un grande e denso agrume. Tuttavia, questa è solo una delle tante teorie sull’origine.

Sia i limoni che i lime – così come le arance, i mandarini, il cedro e il pompelmo – appartengono alla più ampia categoria degli agrumi.

Limoni e lime sono ora coltivati ​​in tutto il mondo. Tuttavia, i limoni – formalmente noti come Citrus limon – sono tipicamente coltivati ​​in climi temperati, mentre i lime – o Citrus aurantifolia – crescono meglio nelle regioni tropicali e subtropicali.

Questi due frutti sono ben noti per il loro sapore acido e aspro e sono presenti in una varietà di applicazioni culinarie in tutto il mondo. Possono essere utilizzati in cucina, conservazione degli alimenti o semplicemente per conferire sapore.

Gli oli essenziali di limoni e lime sono spesso usati per scopi cosmetici e medicinali. Sono anche inclusi in molti prodotti per la pulizia della casa per la loro fragranza e proprietà antibatteriche.

Gusto e aspetto diversi

Anche se i limoni e i lime hanno molte somiglianze, hanno anche alcune differenze.

Differenze fisiche

Forse una delle differenze più evidenti tra limoni e lime è il loro aspetto.

I limoni sono di solito giallo brillante, mentre i lime sono in genere una brillante tonalità di verde. Tuttavia, alcuni tipi di lime si ingialliscono man mano che maturano, rendendo la distinzione un po’ più difficile.

I lime sono anche più piccoli e arrotondati dei limoni. Possono variare in dimensioni ma sono solitamente di 1-2 pollici (3-6 centimetri) di diametro.

In confronto, i limoni tendono ad essere di 2-4 pollici (7-12 centimetri) di diametro e hanno una forma più ovale o oblunga.

Differenze di sapore

In termini di sapore, questi due agrumi sono simili. Sono entrambi acidi.

Tuttavia, i limoni virano leggermente più al dolce, mentre i lime sono solitamente più amari.