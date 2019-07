Qual è la differenza tra le ciliegie e le amarene?

Il grande divario nel mondo delle ciliegie è tra agrodolce e divisione geografica. Detto questo, le ciliegie arrivano molto più che agrodolci. Ognuna di queste grandi categorie ha diverse varietà al suo interno. Scopri di seguito il vasto mondo delle ciliegie e raccogli alcuni suggerimenti per sfruttarle al meglio in questa stagione.

Varietà di ciliegie e differenze

Le ciliegie acide o “torta”, tra cui le Montmorency e le varietà Morello, hanno un sapore aspro e un colore rosso vivo, da cui la pratica di chiamarle “ciliegie rosse“.

Le amarene sono le migliori quando sono cotte. Mettile in una torta, aggiungi lo zucchero e cuoci fino a quando non diventa tenera e succosa, il che richiederà circa un’ora.

Le ciliegie leggermente rosse a forma di cuore hanno la denominazione “nera” in quanto si riferisce al colore mogano della loro parte esterna, solo alcune varietà hanno una pelle particolarmente scura.

Esistono molte varietà, la più nota delle quali è Bing. Lambert, Chelan, Sweetheart e Tulare sono altri nomi da cercare. Sono meravigliosamente dolci – quasi come caramelle – e anche super succose.

Le ciliegie Rainier e Royal Ann rosa e gialle sono più leggere e meno stucchevoli delle amarene. A causa del loro colore chiaro, le ciliegie Rainier mostrano eventuali macchie, pertanto se le vedi scegli quelle senza difetti.

Queste ciliegie sono perfette per uno spuntino o un semplice dessert da soli. Oppure usa i loro bei colori, aggiungendoli a piatti di formaggio, crudité e insalata.

Cerca le ciliegie rosa e gialle con un sacco di rossori, causati dall’esposizione al sole che, solitamente, aumenta la dolcezza.

Al di là delle differenze di dolcezza e di colore, ogni singola ciliegia è un piacere per il palato. Questi frutti possono essere usati in una vasta gamma di piatti, in particolare, dolci e dessert.

D’altronde, Goethe diceva: “Bisognerebbe chiedere ai bambini e agli uccelli che sapore hanno le ciliegie e le fragole”. E ci sarà un motivo…