Qual è la differenza tra detergenti, struccanti e acqua micellare?

È molto importante pulire la pelle in profondità e la rimozione del trucco è fondamentale. Cerchiamo, dunque, di capire la differenza che c’è tra detergenti, struccanti e acque micellari e qual è il prodotto che più si adatta alle tue esigenze.

Qual è la differenza tra un detergente e uno struccante?

I detergenti comprendono tutti i prodotti che rimuovono il sebo in eccesso, lo sporco, i residui e il trucco leggero dal viso.

Sono più “generici” dei prodotti per il trucco, che di solito sono formule più mirate e potenti utilizzate per rimuovere il trucco waterproof (compresi i formidabili mascara waterproof).

Quali sono i diversi tipi di detergenti?

Puoi avere lozioni detergenti, salviette, balsami detergenti, creme e detergenti delicatamente schiumogeni.

Come funziona uno struccante?

Il trucco in genere ha bisogno di un po’ d’olio per dissolversi e essere rimosso.

I prodotti per la rimozione del trucco hanno componenti oleosi che agiscono direttamente sul trucco, al contrario dei detergenti, in cui l’olio viene emulsionato con acqua per creare una formula simile alla crema.

Quali sono i diversi tipi di struccanti?

I detergenti per il trucco sono generalmente liquidi e possono essere in una fase (olio) singola, bifasica (fasi distinte di olio e acqua) e micellare (goccioline d’olio sospese nell’acqua).

Cosa sono le acque micellari?

Le acque micellari contengono minuscole gocce di olio detergente sospese nell’acqua. Le goccioline d’olio (dette micelle) puliscono sporco e trucco.

Le acque micellari sono buone per il trucco e la pulizia generale, ma di solito non sono l’ideale per il trucco impermeabile o per il trucco pesante,

Quindi cosa devo usare se ho il trucco waterproof?

Usa uno struccante monofase o bifasico e non un detergente o acqua micellare.

Posso saltare il lavaggio del viso se utilizzo un detergente o uno struccante?

In generale, no. Quello che fanno i detergenti e gli struccanti è rimuovere il trucco e lo sporco difficili dal tuo viso.

Non puliscono a fondo i pori e non possono sostituirsi a un buon lavaggio del viso. Tuttavia, se non sei stato fuori molto e hai la pelle secca, a volte puoi saltare il lavaggio del viso e accontentarti di un buon detergente.