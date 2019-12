Qual è il colore del tuo muco? Il raffreddore può dirti molto sulla tua salute

Il colore del tuo muco può rivelarti molto sul tuo stato di salute.

In base al colore, il muco del raffreddore può dirti molto sulla tua salute.

Se il tuo moccio è giallo o verde

Il muco giallo o verde generalmente indica che hai un’infezione. Ogni volta che il tuo moccio cambia colore, significa che hai una sorta di infezione che ha scatenato una risposta del sistema immunitario e un aumento del flusso sanguigno nell’area dell’infiammazione.

Ci sono cellule che combattono le infezioni: la concentrazione di queste cellule, come i globuli bianchi, può far apparire le secrezioni nasali gialle o verdi.

La tonalità potrebbe anche essere dovuta a un aumento degli enzimi che queste cellule producono, secondo la Mayo Clinic.

Se il tuo muco è rosa, rosso o marrone

Sebbene possa essere allarmante trovare nel muco un po’ di sangue, non spaventarti è tutto normale. “Questo può accadere ogni volta che ci sono stati danni, traumi o irritazioni al rivestimento del naso“, spiega il Dr. Sindwani, “e alcuni piccoli vasi sanguigni possono rompersi“.

Questo danno si verifica spesso quando le persone sono malate e si soffiano il naso troppo forte e troppo spesso, il che può causare piccole lacrime nelle membrane che rivestono l’interno del naso, che sono spesso già infiammate dalla lotta contro l’infezione, dice il Dr. Sindwani.

È anche abbastanza comune in inverno, quando l’aria è super secca grazie al riscaldamento interno, spiega il dott. Voight. Quando quelle membrane si seccano, sono più inclini a croste e crepe, causando sanguinamento.

Se il muco è marrone in genere indica sangue vecchio che si è raffreddato per un po’, dice il dottor Sindwani. “O forse hai respirato un po’ di sporcizia“.

Tuttavia, se vedi molto sangue nel tuo moccio frequentemente o sanguini spesso dal naso, consulta un medico per escludere qualsiasi condizione medica importante. “Potrebbero essere tumori al naso o ai seni nasali, ma sono rari“, afferma il dott. Voigt.

Se il tuo moccio è appiccicoso, puzzolente e scolorito

Alcune persone soffrono di sinusite cronica, che rende il muco nasale molto denso e simile alla colla, di colore verde o giallo e persino un po’ puzzolente, dice il dottor Voigt.

“Quel cattivo odore è di solito l’odore di una brutta infezione o di un muco seccato che è rimasto lì da un po’ di tempo“, afferma il Dr. Sindwani.

Un’infezione cronica [la sinusite può durare per settimane o mesi alla volta, secondo la Mayo Clinic,] e un muco decisamente scuro è tutt’altro che l’unico spiacevole sintomo.

Potresti anche sperimentare congestione, difficoltà respiratorie, dolore e gonfiore intorno ai seni paranasali e una brutta tosse.

Se hai un muco nasale anormale che non si risolve con il tempo o con gli antibiotici, considera di andare da uno specialista come un otorinolaringoiatra (medico di orecchie, naso e gola) per capire cosa sta causando i tuoi sintomi.

Se il tuo muco è nero

Se il tuo muco è il colore nero, probabilmente hai un problema. Il muco nero può essere il risultato del fumo di sigarette o dell’uso di droghe illecite, afferma il Dr. Sindwani.

Le particelle residue del fumo e della combustione della sostanza possono oscurare il moccio.

L’altra possibilità è un’infezione fungina potenzialmente letale chiamata rinosinusite fungina fulminante acuta.

Tuttavia, questo è estremamente raro, dice il Dr. Sindwani, e di solito si verifica solo in persone molto malate con sistema immunitario compromesso, come i malati di cancro in chemioterapia.

E spesso, le microscopiche spore fungine sono troppo piccole e poche per essere viste ad occhio nudo.

Il trattamento prevede un intervento chirurgico di emergenza e farmaci antifungini prima che il fungo invada gli occhi o il cervello, secondo la Cleveland Clinic.