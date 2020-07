La forma del tuo lato B rivela qual è il tuo vero problema di salute

Ci sono 4 forme di sedere, qual è la tua? Alcune rivelano lo stato di salute di una persona. Come stai veramente lo dice il tuo

Senza i nostri glutei, ci sarebbero così tante cose che non potremmo fare. Quali, vi chiedete? Bene, senza un buon sedere non si indossa i jeans, non si emette – magari – scoreggia trionfante o usare questa parte del corpo per sedurre un uomo e rubargli il cuore.

Al di là dell’ironia, il sedere dice molto sulla salute generale del tuo corpo. Esistono sederi di quattro forme specifiche: forma a cuore, forma a V, rotondo e quadrato.

Le forme più comuni di sedere cosa dicono della tua salute?

Forma a V o rovesciata

I sederi con forma a V o invertita si trovano più comunemente nelle donne anziane. I cambiamenti nei livelli ormonali e la diminuzione dei livelli di collagene portano a un decadimento di questa parte del corpo.

Se il tuo sedere appare così, prova a inserire più proteine nella tua dieta, insieme a un multi vitaminico e all’esercizio fisico.

Forma di cuore o ad A

Le donne con il sedere con forma a cuore creano molta invidia. Attenzione: questa forma tende ad aumentare di peso nella parte centrale e .- quando invecchiano – sono più inclini alle malattie cardiache.

Forma arrotondata o a cerchio

Un sedere circolare – di grandi dimensioni – pare che appartenga alle donne che tendono ad essere complessivamente più intelligenti e più sane.

C’è anche il rovescio della medaglia: i sederi rotondi sono più inclini a sviluppare depositi di cellulite.

Forma quadrata o a H

Un sedere quadrato può indicare un sistema immunitario debole. I sederi quadrati possono anche significare – a livello complessivo – un eccesso di grasso attorno alle maniglie dell’amore che può portare a più alto rischio di ictus o infarto.