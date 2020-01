Qassem Soleimani, la figlia minaccia gli Usa: “Preparatevi a tempi bui”

Qassem Soleimani è morto e ora tutto quello che sta accadendo tra Teheran e gli Stati Uniti alimenta la tensione minuto per minuto.

Zeinab è la figlia del generale ucciso durante il raid aereo americano, sotto ordine del Presidente Donald Trump. Ora la sua minaccia arriva durante la cerimonia funebre del padre presso l’Università di Teheran dopo il corteo, che vede milioni di persone arrivate per l’ultimo saluto.

Zeinab ha confermato:

Per poi andare avanti con

Una minaccia che sta facendo il giro del mondo e non lascia indifferenti.

La marea umana ha accompagnato il generale durante il suo ultimo viaggio e il consigliere del leader israeliano ha usato parole minacciose contro gli Stati Uniti:

Come si evince dal Times ora anche i soldati della Gran Bretagna potrebbero essere colpiti, considerandolo un “danno collaterale” durante gli attacchi alle forze americane.

Ma Donald Trump non demorde:

Sottolineando poi che potrebbe anche colpire i siti culturali, sempre in caso di rappresaglia:

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020