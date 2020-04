Con la vena di arguta schiettezza che da sempre lo contraddistingue, Enzo Ghinazzi ha rivelato un aneddoto inedito sul ‘GF Vip 4’. Un retroscena riferirebbe di uno scontro molto duro avvenuto con Alfonso Signorini.

Si sa, il cantautore Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, è stato l’opinionista di spicco della quarta edizione del reality show Grande Fratello Vip. Quando è iniziata la drammatica emergenza sanitaria Coronavirus, il 64enne di Arezzo ha dato il meglio di sé, rimanendo l’unica persona al fianco del conduttore Alfonso Signorini.

Le dichiarazioni inedite di Pupo

Dopo la sua esperienza professionale al Grande Fratello Vip 4, il brillante artista ha rilasciato un’intervista per il sito web Tvblog, nel corso della quale ha confessato di essersi ricreduto su questa tipologia di programma televisivo. Dopo aver svolto il ruolo di opinionista Mediaset, infatti, Pupo starebbe accarezzando l’idea di un eventuale bis:

“Sono rimasto molto coinvolto dalla sensibilità, dall’umanità e dalla meravigliosa disperazione dei concorrenti. Se prima lo ritenevo una caz**ta, ora ammetto che mi ha appassionato…”

La squalifica di Salvo Veneziano e il retroscena inedito

Ma all’improvviso ecco che affiora un singolare retroscena. Durante l’intervista di Pupo, la rivelazione esclusiva sulla squalifica del concorrente Salvo Veneziano è stata la più ghiotta e ha calamitato l’attenzione del giornalista:

“Quando buttarono fuori Salvo, ci scontrammo. C’è stata una fase in cui ho pensato che non fosse troppo propenso al contraddittorio e ne abbiamo parlato, in maniera molto chiara… Alfonso per me è stata una grandissima scoperta. Ha i suoi atteggiamenti a volte conservatori, ma è stato se stesso e mi è piaciuto molto”

A dispetto delle apparenze, dunque, c’è stato fermento tra l’opinionista e il conduttore. Dei dissapori che in seguito si sono risolti in un clima disteso e collaborativo. Insomma, sembra che in tv tutto sia possibile.