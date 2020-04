Pupo si è recentemente concesso ad un’intervista radiofonica. Il durissimo sfogo dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip: ‘Faccio fatica ad accettarlo’

Pupo, è uno degli artisti più seguiti dal pubblico italiano. Di recente l’abbiamo visto nelle vesti di opinionista nell’arco del Grande Fratello vip, condotto da Alfonso Signorini, al fianco di Wanda Nara.

Nella sua ultima intervista radiofonica, il cantante è apparso provato dalla situazione attuale, dalla quarantena scatenata dal Coronavirus.

La Dura confessione di Enzo Ghinazzi lascia i fan senza parole: ‘Faccio fatica al accettarlo’. Scopriamo tutti i dettagli.

Pupo in diretta radio: ‘L’ho mandata a quel paese’

Nella sua lunga intervista radiofonica il cantante parla della situazione in cui stiamo versando nelle ultime settimane per la quarantena dovuta alla diffusione da Covid 19.

Innanzitutto rivela Enzo Ghinazzi, di essere profondamente infastidito dalle persone, ormai ‘tutti diventati sceriffi e inquisitori’.

Al tal proposito ha raccontato un aneddoto in cui, intento a fare la spesa, è stato richiamato da una cliente del negozio che l’aveva richiamato per il modo in cui aveva indossato la mascherina.

La prima reazione di Pupo è stata di ‘mandarla letteralmente a quel paese’, poi sbollita la cosa ha aggiunto:

‘Guardi, forse ha ragione ma mi hanno dato questa mascherina. Poi magari la cambio a casa”. Ma si può?’

ha rivelato in diretta radio.

La dura confessione del cantante

L’intervista si sposta poi sul lato emotivo, e Pupo confessa che ciò che gli manca di più in questo momento è la libertà di muoversi e spostarsi, soprattutto perchè è sempre stata una persona dinamica:

‘Faccio fatica ad accettarlo perché sono abituato ad andare sempre in giro’

Sul piano professionale, rivela che in questo periodo sarebbe stato impegnato in un Tour in Australia, chiaramente rinviato all’anno ventura date le circostanze, o oltranza non sapendo chiaramente quali saranno i risvolti della situazione.

Poi coclude rivelando che dopo questa esperienza agghiacciante, nulla sarà come prima e sarà molto difficile ritornare alle vecchie abitudini.