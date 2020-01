‘Non c’è più la sua tomba’ Pupo, brutta sorpresa al funerale: la famiglia incredula

Il cantante Pupo e famiglia hanno vissuto un’incredibile disavventura al cimitero, la tomba manca ed i presenti sono scioccati, ecco cosa è accaduto

Disavventura difficile da credere per Pupo e famiglia: il cantante ed opinionista del GFVip sconvolto al cimitero, deve intervenire il sindaco. Scopriamo cosa è accaduto nei dettagli

Pupo nuove avventure televisive e non solo

Il cantante Enzo Ghinazzi in arte Pupo è un cantante versatile famoso anche per aver scritto alcune delle canzoni più famose interpretate da altri artisti.

Grazie alla sua personalità divertente ed all”ironia dissacrante è stato scelto come nuovo opinionista dell’edizione in corso del GFVip insieme a Wanda Nara.

Pupo però è anche un personaggio controverso che in passato ha solevato numerose polemiche per le dichiarazioni riguardo alcuni aspetti della sua vita privata.

Più volte ospite a Live-Non è la D’Urso Ghinazzi ha raccontato ed è stato molto attaccato per questo, di vivere da anni una vita sentimentale che comprende due donne nella quale sia le interessate sia le loro figlie sono al corrente e rispettano tale scelta.

Le figlie di Pupo, Ilaria, Valentina e Clara sono infatti molto legate al padre.

Due di loro, Ilaria e Clara gestiscono la gelateria “Gelato al cioccolato” aperta dal padre a Pergine Valdarno.

Ma Pupo è anche uno dei vip impegnati nella raccolta fondi per alcune associazioni di volontariato attraverso la sua partecipazione alle partite della Nazionale Cantanti.

Incidente imbarazzante al funerale dello zio

Enzo Ghinazzi come rende noto Il Giornale è stato vittima di una disavventura incredibile durante il funerale dello zio.

Pupo e famiglia durante la cerimonia tenutasi a Ponticino, frazione di Pergine Laterina, in provincia di Arezzo hanno ricevuto poco prima di recarsi al cimitero una notizia incredibile dalle autorità locali.

La tomba in cui sarebbe dovuto essere seppellito il parente da poco deceduto infatti non era disponibile, pare per un disguido occorso tra il Comune e la ditta di pompe funebri che afferma di non ver ricevuto nessuna comunicazione in merito.

Pupo ed i familiari hanno dichiarato:

“Eravamo increduli”

Il sindaco Simona Neri è intervenuta per commentare l’accaduto e chiedere immediatamente una relazione per capire cosa sia accaduto e di chi sia a responsabilità concludendo: