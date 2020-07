Come alleviare subito il dolore da puntura di Medusa? 3 Rimedi naturali...

Sai come alleviare subito il dolore da puntura di medusa? Esistono 3 rimedi naturali semplici ed efficaci che faranno diminuire nell’immediato il fastidio.

D’estate un rigenerante tuffo in mare è un must ma spesso capita di incotrare delle insidiose meduse, sai come alleviare il dolore da puntura di medusa?

Quando ti pizzicano fa davvero male e soprattutto i bambini soffrono tantissimo: ecco perciò ben 3 rimedi naturali semplici e molto efficaci per non sentire più dolore.

Le meduse sono animali planctonici abitanti del mare nustrum tanto quanto di oceani e acque tropicali: ogni specie è diversamente pericolosa, alcune sono innocue mentre altre come ad esempio le cubo meduse australiane sono mortali.

La maggior parte delle meduse se vengono a contatto con l’uomo rilasciano una sostanza urticante che con la pelle genera una reazione allergica più o meno grave.

Pizzica, prude e brucia dove la medusa ha poggiato i suoi tentacoli: la zona diventa rossa e si riempie di pustole.

Si potrebbero anche avvertire sintomi quali febbre, nausea e giramenti di testa o peggio uno shock anafilattico.

Se il dolore risulta fin da subito insopportabile contattate subito un medico o recatevi all’ospedale per ricevere cure adeguate.

Appena la medusa vi pizzica bisogna bloccare la reazione sulla pelle così da limitare anche il dolore provato.

Ci sono 3 metodi naturali efficaci per alleviare subito il dolore da puntura di medusa, scopriamoli.

3 rimedi naturali contro la puntura di medusa

Quando la medusa vi tocca sentirete subito un pizzicore che via via andrà peggiorando.

Assicuratevi di togliere i tentacoli se sono rimasti attaccati alla vostra pelle ma attenzione, non toccateli con le mani o il veleno verrà trasmesso anche lì.

Utilizzate un oggetto liscio ad esempio una carta di credito per toglierle delicatamente senza escoriare la pelle lesa, non usate coltelli e lame!

Sciacquate la zona con acqua salata, assolutamente non dolce o il dolore aumenterà.

Spalmate sopra l’area irritata uno di questi tre rimedi naturali molto efficaci contro le punture di medusa.

Se li applicherete subito con prontezza entro 30 minuti dalla puntura il dolore sarà immediatamente alleviato e anche l’infezione regredirà senza raggiungere il picco.

I rimedi naturali che aiutano a sfiammare l’area del corpo punta da una medusa sono: