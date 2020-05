Pulizia del viso: olio di cocco e bicarbonato per una pelle impeccabile

Per una pulizia del viso profonda usa olio di cocco e bicarbonato: la pelle sarà impeccabile! Prepara una maschera a casa facilmente, ecco le istruzioni.

Per una pulizia del viso eccellente usa l’olio di cocco e il bicarbonato: un’ottima soluzione naturale per prenderti cura del tuo viso eliminando imperfezioni e impurità.

Il rapporto qualità-prezzo dei prodotti cosmetici non sempre è sinonimo di efficacia: il prodotto più costoso potrebbe non essere il migliore per la tua pelle!

Senza dubbio una maschera naturale fatta in casa è più economica e veloce da preparare, avete mai provato a farla a base di olio di cocco e bicarbonato?

Perché usare olio di cocco e bicarbonato: i benefici

Il bicarbonato di sodio ha delle ottime proprietà esfolianti, è perfetto per ripristinare il giusto pH della pelle regolando anche la produzione di sebo.

Con funzionalità antisettiche e antinfiammatorie ridurrà gli inestetismi della pelle come brufoli, punti neri e acne.

Attenzione a non usarne troppo o lasciarlo in posa troppo a lungo potrebbe infiammare la pelle.

L’olio di cocco biologico è molto nutriente ed è perfetto per pelli sia giovani che mature. Rende la pelle elastica e ammorbidita stimolando la produzione di collagene.

Usato anche per trattare egzemi, dermatiti e scottature la sua azione è formidabile sulla pelle.

Preparazione e applicazione della maschera

Preparazione

Utilizzando una ciotola e una forchetta per mescolare potete preparare la maschera a base di olio di cocco e bicarbonato in base al tipo di pelle che avete:

Se la pelle è grassa o mista : 1 cucchiaio di bicarbonato + 1 cucchiaio di olio di cocco bio

: 1 cucchiaio di bicarbonato + 1 cucchiaio di olio di cocco bio Per pelli è delicate e sensibili: 1 cucchiaio di bicarbonato + 2 cucchiai di olio di cocco bio

Se preferite una consistenza della maschera meno densa e pastosa allora aggiungete dell’acqua calda poco alla volta per renderla più liquida.

Leggi anche: Benefici del lavare il viso con aceto di mele tutte le mattine

Applicazione

Prima di applicarla su tutto il viso fate test di tolleranza: prendete una piccola quantità di maschera e spalmatela sull’interno del polso e della mano.

Lasciatela in posa qualche minuto per vedere la reazione della vostra pelle, se non brucia o si arrossa allora potete applicarla tranquillamente sul viso.

Detergere il viso con un gel detergente e dell’acqua tiepida, poi tamponarlo con un asciugamano pulito. Massaggiate la maschera all’olio di cocco e bicarbonato su tutto il viso e il collo, evitate di spalmarla le labbra e il contorno occhi. Impostate un cronometro a 5 minuti e lasciate agire la maschera in posa. Attenzione, non superate questo limite di tempo oppure il bicarbonato seccherà eccessivamente la pelle. Risciacquare viso e collo con acqua tiepida eliminando tutte le tracce della maschera, poi applicare un velo di crema idratante.

Applicarla massimo 1 volta a settimana.

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”