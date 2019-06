Pulire il colon con miele, aceto di mele e non solo: ecco tutti i rimedi casalinghi

Pulire il colon con miele, aceto di mele e non solo: ecco...

Soffri regolarmente di stitichezza o movimenti intestinali irregolari? Bene, la ricerca suggerisce che molte persone sono vittime di stitichezza cronica che è una malattia pericolosa. Tali malattie digestive portano all’accumulo di rifiuti sulle pareti del colon.

Pulizia del colon: perché è importante?

Il colon svolge molte funzioni essenziali; non solo aiuta nell’eliminazione delle feci ma estrae anche il sale e l’acqua dalle scorie prima di espellerle, mantiene il pH e combatte i batteri nocivi.

Il malfunzionamento del colon può causare gravi conseguenze sulla salute come allergie cutanee, calcoli alla cistifellea, malattie cardiache, ecc. Ecco alcuni metodi casalinghi per liberarlo dai residui.

Verdure a foglia larga

Le verdure a foglia sono centrali energetiche; spinaci, cavoli, cavoletti di Bruxelles, asparagi, cavoli, porri, piselli sono tutti ricchi di clorofilla che aiuta a purificare il tratto intestinale e, come risultato, leniscono il colon.

Aiutano anche a disintossicare il fegato e proteggere il corpo dalle tossine presenti nell’ambiente. Puoi far bollire o cuocere a vapore le verdure, aggiungerle nelle zuppe o saltarle leggermente con un po’ di olio d’oliva.

Zenzero

Lo zenzero ha proprietà antisettiche ed è benefico in quanto stimola la digestione. Può essere aggiunto a qualsiasi succo o può essere mangiato da solo.

Mele e limoni

Mele e limoni sono entrambi ricchi di nutrienti che migliorano l’azione digestiva come le vitamine C e A, antiossidanti e fibre. Puoi preparare deliziosi succhi da questi frutti:

Prendi ½ tazza di succo di mela, aggiungi 2 cucchiai di succo di limone e un cucchiaino di succo di zenzero. Mescola in ½ tazza di acqua tiepida.

Puoi bere questa miscela una volta al giorno per aiutare a disintossicare il colon e favorire una corretta digestione.

Aceto di sidro di mele

L’aceto di mele non filtrato aiuta a eliminare i rifiuti dal nostro corpo mantenendo i batteri utili. Può essere assunto insieme al miele per purificare il colon e ripristinare il sistema digestivo.

Mescola l’aceto di sidro di mele e il miele in quantità uguali (2 cucchiai).

Aggiungi tutto in una tazza d’acqua e bevilo una volta al giorno. Non rimuoverà solo le tossine, ma ti aiuterà a prevenire il diabete e l’abbassamento del colesterolo cattivo.

Mangiare cibi ricchi di fibre

La fibra è eccellente per mantenere sano il tuo intestino e pulire il colon eliminando quanto c’è di negativo nel nostro corpo. Puoi mangiare cereali come fagioli, lenticchie, quinoa, farina d’avena o verdure come piselli, carciofi, cavoletti di Bruxelles ricchi di fibre. Lamponi, mango, fichi e cocco aiutano anche a pulire il colon.

Sale marino e acqua

L’acqua svolge un ruolo significativo nel disintossicare i nostri corpi. Quando il colon è disidratato, è più facile per le tossine attaccarsi all’interno e formare un accumulo.

È necessario consumare almeno 2-2,5 litri di acqua ogni giorno per garantire il funzionamento ottimale del colon.

Aggiungi un cucchiaino di sale marino a mezzo litro d’acqua e bevilo prima di colazione (prima di mangiare altro). Bere tale miscela favorisce il movimento intestinale e migliora la salute dell’apparato digerente.

Semi di Chia e di lino

Entrambi questi semi sono super alimenti ricchi di fibre. Inoltre contengono acidi grassi Omega 3 che riducono l’infiammazione nel colon e rimuovono le tossine accumulate.

Puoi aggiungere un cucchiaino di semi in acqua e bere il composto, fare un budino o cospargerli sulle insalate.

Immergere un cucchiaio di semi di chia in una tazza d’acqua per 5-10 minuti in modo che la fibra possa svolgere la sua funzione ottimale assorbendo acqua.

Mescolare i semi in circa 1 tazza di yogurt. Consuma questa miscela 4 volte al giorno per circa 4 settimane per pulire il tratto intestinale.

Ci sono, inoltre, diversi integratori per pulire il colon, disponibili in farmacia. Eseguire una pulizia del colon è vitale perché non solo elimina i batteri e migliora la digestione, ma promuove anche la perdita di peso e previene varie malattie.