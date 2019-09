Pulire casa può diminuire il rischio di morte precoce: ecco perché

Effettuare una leggera attività fisica come cucinare o lavare i piatti ogni giorno è sufficiente per ridurre sostanzialmente il rischio di morte precoce, secondo uno studio.

I ricercatori affermano che le persone possono aumentare le loro possibilità di vivere una vita più lunga muovendosi un po’ di più e riposandosi un po’ meno.

Nello studio, condotto dalla Norwegian School of Sport Sciences, i decessi sono diminuiti drasticamente all’aumentare dei livelli di intensità della luce, con ogni minuto fino a cinque ore che offre ulteriori benefici per il benessere di una persona.

Quando l’intensità dell’attività fisica è aumentata a un livello moderato, si è verificata una diminuzione altrettanto ripida delle morti fino a un plateau di soli 24 minuti al giorno. Le attività di intensità moderata comprendono la camminata veloce, l’aspirazione o la falciatura del prato.

Al contrario, lo studio ha scoperto che sedersi per 9,5 ore o più ogni giorno era associato a un rischio significativamente maggiore di morte.

I ricercatori dell’Università di Leicester hanno esaminato otto studi precedenti su 36.383 adulti di età pari o superiore a 40 anni, che indossavano tracker.

La loro salute è stata monitorata per una media di 5,8 anni, durante i quali sono morti 2.149.

“Queste scoperte rafforzano davvero il detto” Fare qualcosa è meglio che non fare niente”, ha affermato la dott.ssa Charlotte Edwardson, professore associato all’università.

“Mostrano che l’attività fisica di qualsiasi intensità riduce il rischio di morte“.

Se sei una persona che non raggiunge i livelli raccomandati di attività fisica di intensità moderata, ha detto Edwardson, allora “andare in giro di più per lavoro o a casa e semplicemente stare di più in piedi, sarà comunque utile“.

Il professor Thomas Yates, anche dell’Università di Leicester, ha descritto i risultati come “fantastici”.

“In precedenza è stato ampiamente ipotizzato che di più sia meglio in termini di attività fisica per la salute“, ha detto.

“Tuttavia, questo studio suggerisce che la salute può essere ottimizzata con soli 24 minuti al giorno di camminata veloce o altre forme di attività fisica di intensità moderata“.