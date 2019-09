Puliamo il buio 2019: gli speleologi esplorano e puliscono le grotte dalle discariche abusive

La Società speleologica italiana promuove Puliamo il buio 2019 e sta lavorando su tutto il territorio italiano, durante tutto l’anno e questo fine settimana gli speleologi puliranno le grotte di Falvaterra nel Lazio e tre grotte in provincia di Treviso a San Pietro di Feletto.

Vincenzo Martimucci, presidente della Società speleologica italiana ha raccontato che

“Da troppi anni in Italia le cavità naturali e artificiali sono usate irresponsabilmente come discariche abusive, nelle profondità della terra continuiamo a trovare oggetti di ogni tipo, dai più piccoli, come le plastiche, fino agli elettrodomestici, i rifiuti speciali sanitari e addirittura automobili. E’ una situazione drammatica e intollerabile”