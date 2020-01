Pulci nel cane, quali sono quelle resistenti al freddo? Ecco come trattarle

Anche se è un caso un po’ particolare, in inverno possono esserci infestazioni di pulci nel cane in inverno. I parassiti sono in grado di resistere al freddo.

Le pulci nel cane sono dei parassiti molto fastidiosi per i nostri animali. Possono infestare le nostre case e proliferano in ambienti caldi e umidi. Data questa propensione, si pensa a loro come parassiti tipici del periodo primaverile ed estivo.

Solitamente gli animali diventano mira di questi parassiti all’aria aperta, per poi essere portati in casa al caldo. Il problema a questo punto potrebbe aggravarsi, dato che dal cane passano a tessuti e arredi. Per questo motivo, possiamo avere infestazioni invernali, dato che ogni femmina è in grado di deporre fino a 50 uova al giorno, nel clima mite che abbiamo in casa.

Come riconoscere un’infestazione

Per riconoscere un’infestazioni di pulci nel cane dobbiamo riconoscere per tempo i sintomi che sono molto semplici – come cita anche amoreaquattrozampe:

il cane continua a grattarsi, leccarsi e mordersi. Il cane cerca in questo modo di alleviare il prurito provocato dalle continue punture.

potrete trovare macchie e puntini rossi. Inoltre alcuni cani che possono essere allergici alle pulci, possono arrivare ad avere piaghe o fortissimi arrossamenti.

molta perdita di pelo, solitamente in punti precisi dove si lecca e morde

gengive pallide che può derivare dalla perdita di sangue di sangue causata dai morsi delle pulci.

Il trattamento delle pulci nel cane

Per prima cosa il consiglio è quello di prevenire le infestazioni durante tutto l’anno. Per fare questo quindi di trattare periodicamente con prodotti antiparassitari come collari o medicinali topici che puntano a non annidare le pulci sul cane. Nel caso d’infestazione i soli trattamenti sono dei bagni con prodotti antiparassitari contenuti in shampoo specifici e la rimozione delle uova dal pelo, per mezzo di pettini.

Per pulire la casa, si consiglia di utilizzare macchine a vapore caldo e lavare ogni tessuto d’arredo con acqua calda e sapone.