Pugni alla madre 70enne: figlio ubriaco tenta di fuggire ma viene arrestato

Terribile aggressione ai danni di una madre 70enne presa a pugni dal figlio ubriaco. Arrestato dalla polizia, si scopre che non era la prima volta.

Ennesimo episodio di violenza domestica ai danni di un’anziana madre 70enne da parte del figlio ubriaco che è stato arrestato dagli agenti accorsi nell’abitazione.

Figlio rientra ubriaco ed aggredisce la madre 70enne

Aveva cercato di aiutare il figlio ma è stata aggredita con pugni e calci.

E’ quanto avvenuto in un’appartamento di Via Verdi ad Albano Laziale ai danni di una madre anziana.

Secondo le prime ricostruzioni la donna si trovava a casa intenta a riposare quando si sarebbe accorta del ritorno del figlio.

La condizione instabile del figlio a causa della quantità di alcol ingerito avrebbe causato la caduta dell’uomo che non sarebbe più riuscito a rialzarsi.

La donna allora, come qualsiasi madre avrebbe fatto, ha tentato di soccorrere il figlio aiutandolo a rialzarsi ma la situazione sarebbe a quel punto precipitata.

L’uomo, forse in preda ai fumi dell’alcol, l’avrebbe selvaggiamente aggredita con calci, pugni e schiaffi incurante dell’età avanzata della donna.

La fuga e l’arresto: non era la prima volta.

La 70enne aggredita con ferocia in provincia di Roma ieri mattina è crollata a terra ma la fortuna l’ha assistita poichè è stata in grado di alzarsi e scappare in cerca di aiuto.

Una vicina di casa a quel punto l’ha accolta e soccorsa scongiurando un’epilogo tragico come riporta Fanpage.

Le forze dell’ordine chiamate dalle due donne sono prontamente giunti sul posto e la scena che si sono trovati di fronte era terribile: l’anziana sotto choc dolorante e in lacrime ed il figlio i preda all’agitazione in casa.

La donna a quel punto, tranquillizzata dalla presenza degli agenti del commissariato del luogo capeggiato da Antonio Masala, ha svelato che non si trattava di un episodi isolato.

A quanto emerge infatti M.F aveva spesso l’abitudine di sfogarsi con violenza sulla madre quando rientrava ubriaco a casa come riporta Il Corriere della Città.

Lo stesso atteggiamento aggressivo che si è rivelato alla presenza degli agenti dopo che l’uomo ha tentato di aggredirli e fuggire.

Fortunatamente è stato bloccato ed arrestato con l’accusa di maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la donna è stata medicata in ospedale per le coseguenze dell’aggressione.