La puffy paint o pittura a rilievo può essere realizzata facilmente a casa con pochi ingredienti. Provare per credere.

La puffy paint diventerà il passatempo perfetto per i tuoi bambini che potranno aiutarti anche nel processo di realizzazione.

La pittura in 3D

La puffy paint permette di poter creare dei disegni a rilievo, o meglio, tridimensionali che faranno impazzire i tuoi bambini. In questi giorni in cui siamo costretti in casa, realizzarla fai da te potrà rivelarsi un ottimo pretesto per passare del tempo di qualità con i tuoi figli. L’età perfetta è dai due anni in su. Come tante attività, anche in questo caso dovrai sorvegliare i tuoi bambini per evitare che possano fare della pittura un cattivo uso.

Sul web ci sono tantissime ricette. Grazie a GreenMe abbiamo scoperto la ricetta perfetta per fare la puffy paint con pochissimi ingredienti e un pizzico di pazienza. Senza dimenticare il lato economico: farla costa pochissimo.

Come realizzarla

Gli ingredienti che ti permetteranno di realizzare la base per la tua puffy paint sono quelli che ci sono in tutte le dispense. Vediamo le dosi:

farina e sali, tre cucchiai ognuno

lievito in polvere, un cucchiaino da caffè

acqua, 9 cucchiai

Gli ingredienti vanno mescolati in una ciotola unica e poi suddivisi in diversi barattolini. In ognuno, mischierai dei colori a tempera che conferiranno le tonalità che preferisci. Quella che si otterrà sarà una sorta di pastella fluida che andrà cotta in microonde per circa trenta secondi prima di essere utilizzata.

Su un cartoncino, disegna delle forme semplici che i tuoi bambini poi coloreranno con la pittura ottenuta. Una volta asciutto, il disegno apparirà in rilievo regalando al piccolo un’esperienza creativa globale. Tutti i sensi, infatti, sono coinvolti.