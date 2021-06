Il pubblico de L’Isola dei Famosi storce la bocca. Dopo le recenti polemiche social, torna a cannoneggiare dal proprio pulpito virtuale e rivela quali sono state, nel passato più o meno recente, le migliori conduttrici del reality show firmato Magnolia Tv.

Sebbene i telespettatori apprezzino l’esuberanza e la schiettezza di Ilary Blasi, attuale conduttrice de L’Isola dei Famosi, ci tengono a precisare che, tutto sommato, Alessia Marcuzzi era meglio proprio malaccio.

Sul social network Twitter, il popolo della rete si è lanciato in una sentenza impietosa che svilisce la professionalità e il prestigio di Ilary Blasi:

“Per me ‘Isola dei Famosi’ significa solo una cosa: Alessia Marcuzzi. Aveva garbo, gentilezza e ironia, ma nel modo giusto. io non riesco proprio a farmi piacere Ilary Blasi”

Un attacco esplicito, un’amara verità:

Gli utenti di Twitter scrivono che la personalità più indicata per condurre un format del calibro de L’isola dei Famosi è esattamente quella di Alessia Marcuzzi.

— Contouring GS (@Agnese56928700) May 25, 2021

— Laura (@Lauren38328708) June 6, 2021