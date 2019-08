Sbloccato il decreto per la pubblica amministrazione che prevede cinque mila posti di lavoro. Ecco tutti i dettagli

Un decreto quello della Pubblica Amministrazione molto atteso, grazie allo sblocco di cinque mila posti di lavoro che potrebbe risollevare così l’economia.

Lo sblocco di cinque mila posti di lavoro

E’ stato dato via libera al decreto con una conferma di nuovi cinque mila posti di lavoro, con un provvedimento che interessa particolarmente alcuni ministeri.

Tra questi Lega italiana per la lotta contro i tumori, Avvocatura generale di Stato, agenzie fiscali e molti altri ancora.

Nella giornata di ieri è sato pubblicato sul sito della Funzione Pubblica, con la firma di Giulia Bongiorno e Giovanni Tria. Successivamente la registrazione da parte della Corte dei Conti, verrà direttamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Che cosa stabilisce il Decreto?

Questo Decreto stabilisce non solo le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche l’avvio delle procedure per il reclutamento e scorrimento per le graduatorie in diversi ministeri (Inail – Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Dogane – Servizi Sanitari Regionali).

Per quanto riguarda il lavoro a tempo indeterminato, la stabilizzazione è indirizzata verso l’Agenzia Italia Digitale – Automobile Club Italia – Aviazione Civile.

Un budget dedicato e autorizzato che viene preso dalle risorse che sono state accumulate nel 2019 e negli anni precedenti. La data prevista per le assunzioni parte dal 15 novembre con turnover al 100%.

Una grande opportunità che il Ministro Bongiorno e Ministro Tria vedono come uno slancio per il futuro prossimo, dedito alla ricerca di nuovi posti di lavoro per tutti i residenti italiani.