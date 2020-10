Grave lutto a La Prova del cuoco: si spegne la sua stella in cucina ‘Un periodo terribile’

Un terribile lutto ha colpito la nota trasmissione di Rai Uno: il triste annuncio di Antonella Clerici spiazza i fan.

Tramite il suo account IG, Antonella Clerici ha voluto salutare uno dei volti più amati della nota trasmissione di cui è stata al timone per moltissimi anni.

Con poche parole, la conduttrice ha voluto dire addio alla nota suora che, per anni, ha fatto parte de La Prova Del Cuoco, programma di Rai Uno andato in pensione quest’anno.

Antonella Clerici, il drammatico annuncio sui social

Esattamente 20 anni fa, è andata in onda su Rai Uno la prima puntata de La Prova Del Cuoco, condotto da Antonella Clerici. Una trasmissione che, per diversi anni, è riuscita a coinvolgere i telespettatori grazie alle ricette, in cui erano combinate perfettamente la creatività e la tradizione. Tra rubriche, cuochi, personaggi divertenti, il cooking show ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore degli italiani.

Tra i personaggi più amati è da annoverare Suor Stella che ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e per il suo grande amore per la cucina. La donna è venuta a mancare ieri e sui social la Clerici e Mainardi l’hanno ricordata con dolci parole.

Il messaggio di addio per Suor Stella

In queste ore, è giunta una drammatica notizia che ha sconvolto i fan del cooking show di Rai Uno. E’ venuta a mancare suor Stella.

Sui social, Antonella Clerici ha pubblicato uno scatto che la ritrae negli studi televisivi insieme alla francescana accampanata dalla seguente didascalia:

E’ un periodo davvero terribile… ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso🙏🏽

Il post è stato commentato anche da Andrea Mainardi, il quale ha affermato che la notizia della sua morte l’ha lasciato senza parole. Soltanto poche settimane fa, la donna l’ha contattato per il lutto che ha colpito il noto cuoco.