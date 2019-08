Prostituzione, sorpreso in auto con bambina di 11 anni: in arresto anche la madre

Prostituzione, sorpreso in auto con bambina di 11 anni: in arresto anche...

Una situazione molto particolare legata alla prostituzione minorile, con un uomo trovato in auto con una bambina di 11 anni. Ma cosa è accaduto?

Una situazione molto strana accaduta nella provincia del Verbano – Cusio – Ossola, con il sospetto di prostituzione o induzione alla stessa. Vediamo insieme i dettagli

Induzione alla prostituzione dei minori

Siamo a Stresa e nella notte tra il 4 e 5 agosto, i Carabinieri hanno notato qualcosa di sospetto sulla statale 33 del Sempione.

Si sono avvicinati e hanno notato un uomo di 43 anni insieme ad una bambina di 11. La macchina stava procedendo a zig zag ed è emerso – da una emittente locale – che lo stesso si stesse masturbando mentre la bambina era vicino a lui.

Dopo il fermo hanno voluto approfondire l’identità dell’uomo, scoprendo che fosse residente a Torino ma trasferito a Verbania dopo essere stato accusato di pedofilia.

Un episodio – il precedente – legato a qualcosa di strano accaduto a Moncalieri sul lungo Po.

L’accusa e la decisione del giudice

I militari hanno quindi arrestato l’uomo e la madre della bambina, che sapeva tutto quanto e non ha fatto nulla per impedire quanto accaduto.

Nell’udienza di convalida i due accusati si sono avvalsi della Facoltà di non rispondere e il Gip nelle prossime ore farà sapere come si evolverà la faccenda.

Una situazione che non ha lasciato i giudici indifferenti, non solo per il comportamento dell’uomo ma anche per quello della madre. In queste ore il Gip sta decidendo l’accusa e la pena da infliggere, non prima di altre indagini a tappeto.