Un’ applicazione scaricabile direttamente sul tuo smartphone in grado di capire se e quanto sei stressato e ansioso.

Dei giovani ricercatori canadesi della Dalhousie University of Halifax hanno ideato Prosit.

L’obiettivo non è solo aiutare gli psicologi e gli psichiatri a valutare lo stato mentale dei pazienti sotto terapia quando non sono in studio: potrà essere utilizzata anche da soggetti senza problemi mentali.

Potrete autonomamente controllare il vostro stato psichico utilizzandola: potreste accorgervi di essere più o meno stressati rispetto a quello che pensate.

L’applicazione, ad esempio, è in grado di rilevare quante chiamate fanno i giovani, quanti messaggi inviano e quanto usano i social per interagire: per questo motivo è necessario acconsentire al modulo della privacy prima.

Prosit, cos’è e come funziona

Prosit è un applicazione che valuta diversi parametri dell’utente per tenere sotto controllo lo stato mentale.

‘Abbiamo programmato un’App che acquisisce passivamente informazioni sulle interazioni sociali nella vita quotidiana dei giovani’ spiegano gli ideatori di Prosit.

I parametri che l’App monitora costantemente sono:

quantità di messaggi postati sui social

contapassi

controllo del sonno

attività fisica

frequenza cardiaca

ciclo mestruale

storico di messaggi, email e foto

velocità di scrittura dei messaggi

modifiche stato del profilo nei vari social

L’applicazione richiede all’utente di registrare un audio di 90 secondi per descrivere il momento più emozionante avuto durante la settimana, negativo o positivo che sia.

L’utente inoltre deve anche auto valutare i sentimenti e le emozioni che prova utilizzando una scala di valutazione con punteggi che vanno da 1 a 5.

A differenza di Immuni che non è valida per tutti gli smartphone fin da subito, Prosit lo è.

Questo significa che potrà essere subito scaricata e utilizzata da qualunque smartphone grazie all’elevata qualità di progettazione del suo algoritmo.

È un’App utilizzata per ora soltanto da circa 300 persone ed è ancora sotto test: la metà degli utenti sono pazienti in terapia.