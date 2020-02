Nasce il Pronto soccorso anti caduta: ogni anno 100mila anziani coinvolti

È nato il Pronto soccorso anti caduta: ogni anno milioni di anziani cadono almeno una volta e, nella metà dei casi, l’incidente è provocato da una perdita di coscienza, che può celare veri e propri problemi cardiovascolari.

Mente annebbiata, vista offuscata e gambe che non reggono più: il paziente cade a terra e non ricorda più nulla.

Non è una questione di fragilità, ma si tratta di problemi ben più seri: patologie cardiocircolatorie.

Le stime riportano che sono circa 100.000 gli anziani che arrivano al pronto soccorso per una caduta apparentemente senza motivo.

Secondo quanto riportato da Niccolò Marchionni, co-presidente del Congresso e Direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare all’Ospedale Careggi di Firenze al Congresso Internazionale di Cardiologia Geriatrica:

“Le cadute sono una delle maggiori minacce per la salute degli anziani. Nel 5-10% dei casi si traducono in fratture, traumi cranici, ferite e nell’1% in una frattura di femore, con esiti che incidono pesantemente sulla qualità e l’aspettativa di vita”.