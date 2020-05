Programmi tv, quali trasmissioni vedremo dal 4 maggio?

Quali sono i programmi tv italiani che verranno trasmessi in fase 2? Scopriamo insieme tutti i dettagli

L’inizio della fase segnerà il ritorno di molti dei programmi tv che il pubblico è solito visionare nei canali di Rai e di Mediaset, scopriamo quali saranno!

Mattino Cinque

Il 4 maggio sarà la data in cui ripartirà Mattino Cinque, il programma di costume, che si occupa di cronaca rosa, nera, politica e attualità. Come anticipato dalla conduttrice Federica Panicucci al settimanale di Tv Sorrisi e Canzoni, l’azienda ha concordato il rientro della presentatrice lunedì, 4 maggio 2020, con l’uso di tutte le precauzioni necessarie.

Vieni da me

Buone notizie anche per Vieni da me, il programma condotto dalla nota presentatrice italiana Caterina Balivo. La trasmissione riprenderà a partire dal 4 maggio in diretta dalle ore 14.00, ma senza pubblico. Ciò significa, inoltre, che la Vita in Diretta verrà spostato alle 16.50, nel suo orario originario.

Uomini e Donne

I fan di Uomini e donne saranno sicuramente contenti di sapere che il dating show di Canale 5 tornerà così come il pubblico lo ha sempre conosciuto e ammirato. Si tornerà con il trono classico dei tronisti e dei corteggiatori, ma solo di quelli che al momento abitano nella regione Lazio.

L’Eredità

Il 4 maggio ripartirà anche “L’Eredità” con Flavio Insinna. Il game show del pomeriggio si arricchirà finalmente con nuove puntate, mentre la messa in onda delle repliche verrà naturalmente accantonata.

La Prova del Cuoco

Ultimo importante ritorno in fase 2 sarà quello de “La Prova del Cuoco”, al cui timone vi sono Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Il programma di cucina andrà in onda, però, in una data successiva all’11 giugno. Non si conoscono bene le ragioni di tale scelta, ma è indubbio sia per garantire la sicurezza di tutti nella fase di convivenza con il virus.