Progetto Bogia a Torino: un rimborso per chi usa la bicicletta

La città di Torino ha avviato un progetto Bogia per incentivare l’uso delle biciclette, dando un di 25 centesimi per ogni kilometro

Con il progetto Bogia (dal piemontese muoviti) attivato nella zona Ovest di Torino, darà un incentivo di 25 centesimi per ogni kilometro percorso pedalando. Si vuole incentivare i cittadini ad utilizzare la bicicletta al posto della macchina, si darà un incentivo economico, che verrà accreditato direttamente sul conto.

Come aderire al progetto

Per poter partecipare, si dovrà partecipare al bando indetto dai Comuni che hanno aderito all’iniziativa e dovranno dotarsi di un dispositivo che con grazie al Gps, potrà calcolare il tragitto e le distanze che saranno percorse in bicicletta. Ci saranno dei limiti giornalieri e mensili i kilometri percorsi oltre queste soglie non verranno retribuiti inoltre chi usa le bici elettriche, riceverà un incentivo minore.

Bogia è pensato per 300.000 persone e coprirà Collegno, Rivoli, Grugliasco, Druento, Venaria, Villarbasse, Rosta, Buttigliera, San Gillio, Alpignano e Pianezza. Questo dovrebbe essere il primo progetto, di una lunga serie di futuri interventi che mirano a spingere al cambio di mentalità.

Se questo non succederà, i soli blocchi del traffico non servono a nulla. Inoltre per i primi periodi d’attuazione del progetto, gli accessi al bando del periodo Bogia saranno limitati, per poter verificare quanto sarà efficace il progetto. Si potranno ottenere nuovi fondi, se il progetto avrà successo, aprendolo a più persone.

Altri comuni aderenti

Altri comuni al di fuori di Torino hanno deciso di aderire al progetto . bisogna però dire che un solo è stato fatto ed è andato già esaurito. Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre finanziato con 60.000 euro, con lo scopo d’acquistare della bici pieghevoli in abbinamento con un mese gratuito d’abbonamento ai servizi di trasporto gratuito.

Sono stati stanziati ulteriori 15.000 euro per spingere ed incentivare l’acquisto di e-bike, cioè le biciclette elettriche.