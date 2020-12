Prodotto di una famosissima marca richiamato per rischio allergeni

Una nota marca ha indetto il richiamo di un suo prodotto dai supermercati per allergeni non dichiarati: scopri maggiori informazioni.

Il Ministero della Salute ha avvertito i consumatori con una nuova allerta alimentare pubblicata sul portale web: un prodotto di una nota marca contiene allergeni.

Prodotto richiamato per allergeni

L’ennesimo richiamo del mese è stato notificato ai consumatori: un prodotto di una nota marca è stato richiamato per rischio allergeni.

Il Ministero della salute ha pubblicato l’avviso di allerta alimentare sul portale web nella giornata di ieri 10 dicembre 2020. La data presente nella notifica è invece il 5 dicembre 2020. Il prodotto protagonista del richiamo alimentare è l’amatissima Spalmabile Classica di Valsoia.

Lo spalmabile Valsoia è un prodotto alimentare creato con la soia fermentata, una crema spalmabile deliziosa e versatile. Ottima da mangiare soprattutto per chi è allergico al lattosio oppure osserva un’alimentazione vegana o vegetariana. Non dovrebbe contenere proteine del latte e a causa di una possibile contaminazione alcuni lotti sono stati soggetti al richiamo.

Lo spalmabile è prodotto in provincia di Mantova, precisamente in Via Medole, Castiglione delle Stiviere. Valsoia Spa è il produttore e utilizza stabilimenti di proprietà per realizzare questo prodotto.

Il lotto di spalmabile classica richiamato è codificato con il numero L-3210, il termine minimo di conservazione o data di scadenza è il 01/03/2020. Ogni confezione di prodotto in commercia è venduta in scatole di plastica da 125g l’una.

Rischio allergeni: proteine del latte

Il richiamo dalla distribuzione di questo prodotto è stato indetto in via precauzionale a causa di una potenziale contaminazione da allergeni: potrebbero esserci tracce di proteine del latte.

L’ allerta alimentare è principalmente indirizzata a coloro che presentano allergie alle proteine del latte. A questi soggetti infatti è consigliato di non consumare il prodotto e restituirlo subito al punto vendita richiedendo un cambio merce oppure un rimborso.

I consumatori che hanno già acquistato la spalmabile classica e non presentano allergie alle proteine del latte possono tranquillamente consumarla senza correre alcun rischio. Non sarà necessario, per loro, restituirla al punto vendita.