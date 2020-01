Prodotto ritirato dalle farmacie: qual è il noto farmaco per gastrite e ulcera

Nuovo avviso da parte del Ministero della Salute, per il prodotto ritirato dalle farmacie che riguarda un farmaco utilizzato per la cura di gastrite e ulcera

Tantissimi gli avvisi questa settimana alla quale si aggiunge quello per il prodotto ritirato dalla farmacie: un noto farmaco che viene utilizzato per la cura di ulcera e gastrite. Ecco di che cosa si tratta

Farmaco ritirato dalle farmacie

Dopo le uova, il tonno, le barrette e il formaggio ora il Ministero della Salute posta un nuovo avviso che riguarda un farmaco molto utilzzato per la patologia di gastrite e ulcera.

La notizia è stata riportata da ricettasprint, con tutte le informazioni sul caso specifico.

La casa madre del farmaco ha ritenuto opportuno ritirare da tutte le farmacie un prodotto specifico per la cura della gastrite e dell’ulcera. In particolare è un farmaco atto a proteggere le persone che soffrono delle patologie sopra indicate.

Andiamo nel dettaglio: il farmaco è distribuito dall’azienda Teofarma SRL e si chiama NIZAX – ritirato per precauzione e si presenta in scatola da 20 compresse da 150mg – AIC 026616019.

I lotti interessati sono i seguenti

1701T scadenza ottobre 2020

1701TA scadenza ottobre 2020

Giovanni D’Agata dello Sportello dei Diritti ha evidenziato che per ora non sono stati resi noti i motivi di tale decisione. Ma si invitano tutti gli utenti in possesso di tale prodotto a non consumarlo restituendolo alla farmacia più vicina.

Per maggiori informazioni il consiglio è quello di consultare il sito del Ministero della Salute o chiedere direttamente al farmacista di fiducia.