Prison Break, cosa fanno oggi i protagonisti della serie tv?

Che fine hanno fatto i protagonisti di Prison Break? Vediamo insieme come sono diventati oggi gli attori che hanno coinvolto un’intera generazione

Scopriamo insieme alcuni dettagli relativi ai tre attori principali che componevano il cast della serie di successo Prison Break, serie andata in onda per molti anni su Mediaset.

Wentworth Miller – Michael Scofield

Wentworth Miller è l’attore che nella serie tv veste i panni del protagonista Michael Scofield. Il personaggio è un geniale ingegnere edile, che deve trovare un modo per far evadere suo fratello dal penitenziario di Fox River. Pensa bene, allora di compiere una finta rapina a mano armata in una banca, per farsi rinchiudere nella struttura e studiare l’edificio da molto vicino.

Dopo il successo con la serie, Miller ha recitato anche nel telefilm DC Legends of Tomorrow, secondo spin-off di Arrow (dopo The Flash), nel ruolo di Leonard Snart / Capitan Cold / Citizen Cold di Terra-X. L’attore ha debuttato sul grande schermo nel 2000 in Romeo and Juliet, dopo di che ha fatto parte dei cast di Underworld, Resident Evil: Afterlife e 2 Hours to Vegas.

Sarah Wayne Callies – Sara Tancredi

Altra grande protagonista della serie è Sarah Wayne Callies con il suo personaggio di Sara Tancredi, orfana di madre e figlia unica del Governatore dell’Illinois, Frank Tancredi. L’attrice ha debuttato al cinema con La profezia di Celestino, dopo di che ha riscosso grande successo con Into the Storm.

Dominic Purcell – Lincoln Burrows

Dominic Purcell nella serie tv è Lincoln Burrows, fratello maggiore del protagonista. Dopo Prison Break, l’attore è stato protagonista nella serie televisiva The Flash con il personaggio del supercriminale Heat Wave, ruolo che riprende in Legends of Tomorrow. Al cinema, il pubblico lo ha visto, tra gli altri film, nelle pellicole di Mission: Impossible II, Blade: Trinity, Straw Dogs e Motel.