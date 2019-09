Camilla Parker ‘Deve sparire’: la forte reazione di William, Harry e Elisabetta dopo la morte di Lady Diana

La morte tragica di Lady Diana portò alla luce la relazione tra Carlo e Camilla. Come reagirono i Principi William ed Harry?

I Principi William ed Harry reagirono in maniera inaspettata alla notizia della relazione del padre il Principe Carlo con Camilla Parker-Bowles. Ecco cosa accadde

La morte di Diana e la confessione del Principe Carlo

Nel 22esimo anniversario della morte della Principessa più amata dai sudditi inglesi e dal mondo in generale spuntano nuove rivelazioni.

Carlo avrebbe gestito la questione “Camilla” con la famiglia ed i figli in particolare secondo un piano preciso .

Il Daily Express afferma infatti che il Principe Carlo tentò di parlare ai figli Wiliam ed Harry della sua relazione con Camilla.

Ciò avvenne però solamente pochi mesi prima che la madre Lady Diana perdesse tragicamente la vita in un incidente a Parigi.

I due Principi nonostante il divorzio tra i genitori risalisse ad un anno prima erano legatissimi alla madre con cui avevano un rapporto fatto di amore e complicità:

L’esperta di corte Penny Junor rivela dunque che alla notizia della relazione tra Carlo e Camilla i due Principi in particolare il più grande tra i due, William, reagirono in maniera fredda e distaccata.

Carlo capì che non sarebbe stato facile per lui introdurre la figura di Camilla né in famiglia né davanti ai sudditi che adoravano la Principessa Diana.

Anche Camilla aveva appena divorziato ed i due ex amanti avevano deciso di riprendere i rapporti in modo serio.

Ma come fece allora Carlo a farla accettare a Corte?

L’ultimatum di Carlo alla Regina e la reazione dei Principi William ed Harry

La relazione tra Carlo e Camilla dunque ebbe uno stop forzato dopo la morte di Diana.

Nessuno avrebbe infatti mai accettato che venisse sostituita da Camilla che, anzi, dal popolo era identificata come colei che aveva distrutto la vita della povera Principessa.

Un confronto chiave si ebbe tra il Principe Carlo e la Regina Elisabetta II rivela il tabloid inglese proprio dopo la scomparsa di Diana.

Carlo capì che doveva mettere un freno alla relazione con Camilla ma in modo fermo disse alla Regina che “Camilla non era negoziabile”.

Cosa si inventò a quel punto Carlo? Lui ed i suoi collaboratori di corte pare allora che stabilirono un vero e proprio piano graduale per introdurre Camilla in famiglia e a Corte.

Camilla sarebbe stata prima inserita negli eventi ufficiali da sola poi gradualmente sarebbe apparsa a fianco del Principe Carlo e piano piano gli inglesi avrebbero accettato la situazione.

Con i figli William ed Harry invece la cosa sarebbe stata diversa. Nel documentario “The Real Camilla” infatti si evidenzia come William ed Harry fossero già in buoni rapporti con Camilla: parteciparono infatti al matrimonio del 2005.

La verità però è che Carlo si preoccupò di far stringere i rapporti tra i figli di lui e Diana con i figli di Camilla Tom e Laura, prima di introdurre in famiglia l’amante.

Juliet Rice che ha prodotto il documentario afferma infatti che Camilla era molto provata da tutto il clamore mediatico attorno alla sua storia con Carlo.

I buoni rapporti tra i suoi figli ed i Principi William ed Harry però la tranquillizzarono.

La presenza di Camilla Parker-Bowles non fu mai messa in discussione dunque dal Principe Carlo.

Forse proprio l’idea d far frequentare i rispettivi figli, nonostante la differenza di età, potrebbe essere stata la soluzione per far accettare in casa e ai sudditi l’amante storica del Principe ereditario.