Lady Diana, il pompiere che la soccorse rivela un dettaglio agghiacciante ‘Sarebbe viva se…’

Lady Diana, la dichiarazione del pompiere che ha soccorso la principessa dopo il fatale incidente stradale: ecco le sue parole

La scomparsa della Principessa Diana ha lasciato un vuoto nel cuore di chi l’ha sempre amata. Nonostante siano passati più di 20 anni dalla sua morte, la dinamica dell’incidente in cui fu coinvolta rimane avvolta nel mistero. Di recente, il pompiere che soccorsa ha raccontato la propria esperienza sulla scena.

L’incidente di Lady Diana

La Principessa Diana ha perso la vita in una tragica notte del 3 agosto del 1997 in un incidente stradale nel tunnel de l’Alma, a Parigi. Nonostante siano passati molti anni dalla morte dell’ex consorte del Principe Carlo l’incidente d’auto nel quale è rimasta vittima continua a provocare scalpore. Negli anni sono emersi una serie di nuovi dettagli che riguardano quella sera. Lo scorso anno, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Lady Diana, il pompiere che cercò di salvarle la vita ha rivelato le sue ultime parole.

Dopo l’incidente, la mamma di William e Harry fu soccorsa dai vigili del fuoco, tra questi anche Xavier Gourmelon. L’ uomo ha dichiarato di non aver capito immediatamente la sua identità ma ha ascoltato con attenzioni alle sue parole:

“Mio Dio cosa è successo”

Il pompiere ha raccontato che Lady D era cosciente e aveva gli occhi aperti. Successivamente, la reale inglese fu estratta dall’auto e la Principessa, prima di essere colpita da un arresto cardiaco, pronunciò quelle parole.

Le parole del pompiere che l’ha soccorsa

Xavier Gourmelon ha praticato un messaggio cardiaco alla Principessa Diana ed era convinto di averla salvata. Tuttavia, la donna morì in ospedale:

“L’intero episodio è ancora nella mia mente e il ricordo di quella notte rimarrà con me per sempre”.

In una intervista al The Sun ha raccontato che Lady D era lievemente ferita e non perdeva sangue. Per tale motivo, ha pensato che ce l’avrebbe fatta.